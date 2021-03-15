AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den İBB'ye eleştiri: Toplu taşıma ağını bile yönetemiyorlarÇanakkale Zaferi’nde verdiğimiz şehitleri hangi gün anıyoruz 2021? |Çanakkale Zaferi Türk Milleti için neden önemlidir?18 Mart Çanakkale Zaferi kaçıncı yıl dönümü 2021 | 18 Mart Çanakkale Zaferinin kaçıncı yılı 202118 Mart Çanakkale Zaferi sözleri 2021 |Çanakkale Savaşının önemi ve sonuçları nelerdir?Kiribati'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Kiribati'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?Kırgızistan'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Kırgızistan'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?Çanakkale Zaferi ne zaman? Çanakkale Savaşı'nın anlam ve önemiKenya'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Kenya'nınHaritadaki yeri, Konumu Nedir?Kazakistan'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Kazakistan'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?Kayman Adaları (Cayman)'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Kayman Adaları (Cayman)'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. İzlanda'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? İzlanda'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

İzlanda'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? İzlanda'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

İzlanda'nın Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri, haritadaki konumu, Müslüman Nüfusunun olup olmadığı merak edilen konular arasında yer almakta ve araştırılmaktadır. Haberimizden İzlanda'nın Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere ulaşabilirsiniz.

İzlanda'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? İzlanda'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

İzlanda, Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde Grönland'ın güneydoğusu ile İskandinavya ve Büyük Britanya'nın kuzeybatısında yer alan bir ada ve Avrupa ülkesi. İzlanda, kuzeyinde Arktik Okyanusu ile çevrilidir.

İzlanda'nın Nüfusu Kaç Kişidir?

İzlanda, 364134 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 179. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,000047 olduğu görülmektedir.

İzlanda'nın Müslüman Nüfus sayısı - kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi < 0,1 olarak rakamlara yansımıştır.

smartphone-1445489-1920.jpg

İzlanda'nın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda  İzlanda'nın yüz ölçümü 103086 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

İzlanda'nın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 2750  km²    Karasal Alan : 100250 km²

continents-975931-1920-001.jpg

İzlanda'nın Haritadaki Yeri / Konumu

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT