İzlanda'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? İzlanda'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

İzlanda, Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde Grönland'ın güneydoğusu ile İskandinavya ve Büyük Britanya'nın kuzeybatısında yer alan bir ada ve Avrupa ülkesi. İzlanda, kuzeyinde Arktik Okyanusu ile çevrilidir.

İzlanda'nın Nüfusu Kaç Kişidir?

İzlanda, 364134 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 179. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,000047 olduğu görülmektedir.

İzlanda'nın Müslüman Nüfus sayısı - kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi < 0,1 olarak rakamlara yansımıştır.

İzlanda'nın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda İzlanda'nın yüz ölçümü 103086 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

İzlanda'nın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 2750 km² Karasal Alan : 100250 km²

İzlanda'nın Haritadaki Yeri / Konumu