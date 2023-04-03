İZLE - Şişli Halasgargazi Caddesi'nde son dakika! Özel Harekat ekipleri sevk edildi!

Şişli Halasgargazi Caddesi'nde bir kişi babasını vurduktan sonra çatıya çıktı. Olay yerine gelen polis ekipleri Özel Harekat destekli operasyon başlattı.

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İZLE - Şişli Halasgargazi Caddesi'nde son dakika! Özel Harekat ekipleri sevk edildi!

Sondakika : Şişli Halasgargazi Caddesi'nde bir kişi babasını vurduktan sonra çatıya çıktı. Olay yerine gelen polis ekipleri Özel Harekat destekli operasyon başlattı.

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