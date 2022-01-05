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  3. İzlediği görüntüye inanamadı, önce insan sanmıştı! Şeffaf ve soğan kafalı uzaylıyı görüntüledi

İzlediği görüntüye inanamadı, önce insan sanmıştı! Şeffaf ve soğan kafalı uzaylıyı görüntüledi

ABD'nin kuzeybatısında Montana eyaletinde vahşi hayvanları görüntülemek için kamera kuran bir kişi izlediği görüntülerde bir uzaylıya benzeyen şeffaf bir cisim gördü.

İzlediği görüntüye inanamadı, önce insan sanmıştı! Şeffaf ve soğan kafalı uzaylıyı görüntüledi

ABD'nin Montana eyaletinde Donald Bromley isimli kişi UFO gözlemleriyle ünlü olan bölgede bir kamera kurdu. Hayvanları yakalamak için kurduğu kamerayı izleyen Bromley şeffaf bir insan gördüğünü sandı. Ancak görüntüleri daha dikkatli izleyen Bromley üzerinde hiçbir kıyafet olmayan gri bir cisim gördüğünü fark etti.

İzlediği görüntüye inanamadı, önce insan sanmıştı! Şeffaf ve soğan kafalı uzaylıyı görüntüledi

Görüntüler hakkında konuşan Bromley, ilk olarak insan sandıkları cisim için, "Ama sonra ona daha fazla baktığımda garipti, yerinde değildi ve her şey uzaylı kişiliğine uyuyor, daha büyük soğanlı kafa, giysisi olmadığı söylenebilir, şeffaf bir varlık” diye konuştu. 

Öte yandan Montana, Amerika'da UFO gözlemleri için sıcak noktalarından biri olarak bilinmektedir. 

İzlediği görüntüye inanamadı, önce insan sanmıştı! Şeffaf ve soğan kafalı uzaylıyı görüntüledi İzlediği görüntüye inanamadı, önce insan sanmıştı! Şeffaf ve soğan kafalı uzaylıyı görüntüledi

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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