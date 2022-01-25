İzlediklerinize inanamayacaksınız! İstanbullu çile çekerken, lüks mekanda karnını doyuran İmamoğlu, vatandaşa "Kendi işinizi kendiniz yapın" dedi!

İstanbul son yılların en mağdur ve en şaşkın gününü geçirdi. Etkisini gösteren kar yağışları İBB'nin ihmali üzerine İstanbul'u felç etti. Çok sayıda insanın mağdur olduğu gecede, İstanbul'un en lüks balık restoranında karnını doyuran İmamoğlu, bu sabah yaptığı açıklamada vatandaşlardan kendi işlerini kendilerinin yapmalarını istedi.

"SİZ NEDEN BELEDİYE BAŞKANI OLDUNUZ O ZAMAN?"

Konuşması esnasında İstanbullulardan, ev ve iş yeri önünde bulunan kaldırımlarını temizlemelerini isteyen İmamoğlu, "Pek çok ülkede apartmanlar kendi kaldırımını kendi temizler. Dükkanının önünü dükkan sahibi temizler. Belediye her kaldırıma eleman koyamaz." ifadelerine yer verdi. İmamoğlu'nun peş peşe gelen açıklamalarını "pişkin" bulan vatandaşlar, İBB Başkanı'na "Siz neden Belediye Başkanı oldunuz o zaman?" diyerek tepki gösterdi.