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  3. İzlediklerinize inanamayacaksınız! İstanbullu çile çekerken, lüks mekanda karnını doyuran İmamoğlu, vatandaşa "Kendi işinizi kendiniz yapın" dedi!

İzlediklerinize inanamayacaksınız! İstanbullu çile çekerken, lüks mekanda karnını doyuran İmamoğlu, vatandaşa "Kendi işinizi kendiniz yapın" dedi!

İstanbulluların mağduriyetine sebep olan Ekrem İmamoğlu, işler sarpa sarınca vatandaştan yardım istedi. Her ev ve dükkan sahiplerinden kendi kaldırımlarını temizlemelerini isteyen İmamoğlu, "Belediye her kaldırıma eleman yetiştiremez" dedi.

İstanbul son yılların en mağdur ve en şaşkın gününü geçirdi. Etkisini gösteren kar yağışları İBB'nin ihmali üzerine İstanbul'u felç etti. Çok sayıda insanın mağdur olduğu gecede, İstanbul'un en lüks balık restoranında karnını doyuran İmamoğlu, bu sabah yaptığı açıklamada vatandaşlardan kendi işlerini kendilerinin yapmalarını istedi.

İzlediklerinize inanamayacaksınız! İstanbullu çile çekerken, lüks mekanda karnını doyuran İmamoğlu, vatandaşa Kendi işinizi kendiniz yapın dedi!

"SİZ NEDEN BELEDİYE BAŞKANI OLDUNUZ O ZAMAN?"

Konuşması esnasında İstanbullulardan, ev ve iş yeri önünde bulunan kaldırımlarını temizlemelerini isteyen İmamoğlu, "Pek çok ülkede apartmanlar kendi kaldırımını kendi temizler. Dükkanının önünü dükkan sahibi temizler. Belediye her kaldırıma eleman koyamaz." ifadelerine yer verdi. İmamoğlu'nun peş peşe gelen açıklamalarını "pişkin" bulan vatandaşlar, İBB Başkanı'na "Siz neden Belediye Başkanı oldunuz o zaman?" diyerek tepki gösterdi.

İzlediklerinize inanamayacaksınız! İstanbullu çile çekerken, lüks mekanda karnını doyuran İmamoğlu, vatandaşa Kendi işinizi kendiniz yapın dedi!İzlediklerinize inanamayacaksınız! İstanbullu çile çekerken, lüks mekanda karnını doyuran İmamoğlu, vatandaşa Kendi işinizi kendiniz yapın dedi!

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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