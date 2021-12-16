İzlemek için elinizi çabuk tutun! İşte 1 Ocak itibarıyla Netflix'ten kaldırılacak içerikler... Popüler film ve dizi izleme platformu Netflix'tek bazı içerikleri 1 Ocak itibarıyla kaldıracağını duyurdu. Üyelerinin internete bağlı bir cihazda reklamsız olarak dizi ve film izlemelerini sağlayan Netflix'te bulunan içeriklerin geri çekilmesi tepkiye neden oldu. Peki hangi diziler yayından kaldırılacak? İşte detaylar

1 9 Netflix abonelerine sağladığı orijinal içerik, dizi, film ve belgeseller dolayısıyla en çok tercih edilen dijital platformlardan biri.