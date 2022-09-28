İzlerken içiniz çekilecek: Askere gitmek istemeyen Rus erkekleri ne yapacağını şaşırdı! Bilerek bacaklarını kırıyorlar!

Rusya Devlet Başkanı Putin, kısmı askeri seferberlik ilan ettiği ülkede askere gitmek istemeyen Rus gençler akıl almaz yöntemlere başvurmaya başladı.

Tayfun Altuntaş
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Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'tan bu yana devam eden savaşta istediği sonucu alamayan Rusya lideri Vladimir Putin, 21 Eylül günü gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında askeri kısmi seferberlik ilan edildiğini açıkladı. Bu kapsamda 18 - 35 yaş arasındaki erkeklerin bölgelerini terk etmesi yasaklandı.

İzlerken içiniz çekilecek: Askere gitmek istemeyen Rus erkekleri ne yapacağını şaşırdı! Bilerek bacaklarını kırıyorlar!

ÜLKEDEN AYRILMAYA BAŞLADILAR

Bunun üzerine askere gitmek istemeyen Ruslar, ülkeden ayrılmaya başlarken ülkede kalanlar ise askere gitmemek için akıl almaz yöntemlere başvurmaya başladı.

İzlerken içiniz çekilecek: Askere gitmek istemeyen Rus erkekleri ne yapacağını şaşırdı! Bilerek bacaklarını kırıyorlar!

ÇIĞLIK ATTI

Daily Star'ın haberine göre sosyal medyada yayımlanan bir videoda askere gitmemek isteyen bir Rus'un merdivenlere oturduğu, diğer arkadaşının ise merdivenlerden bacağının üzerine zıplayarak kemiklerini kırdığı görüldü.

Darbe sonrası ayağı kırılan kişinin çığlık attığı, etrafa kıvrıldığı görüldü.

Videoda, "Rusya Federasyonu'ndaki askerler seferber olmamak için bacaklarını kırıyor" ifadesi yer aldı.

İzlerken içiniz çekilecek: Askere gitmek istemeyen Rus erkekleri ne yapacağını şaşırdı! Bilerek bacaklarını kırıyorlar!

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