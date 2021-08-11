İzleyciler neye uğradığını şaşırdı! Muazzez Ersoy'dan TRT'ye şok eden tepki! İnşallah mobbing değildir!

Devlet Sanatçısı unvanına sahip olan Muazzez Ersoy, TRT Müzik kanalında her hafta Sevgilerimle isimli programı sunarak izleyicileriyle buluşuyor.

Usta sanatçı Muazzez Ersoy programda söylediği bir parça sırasında mikrofonun sesinin mat olduğunu belirterek rejiye sorunun düzeltilmesini istediğini söylerken reji ise kendi taraflarında sesin düzgün olduğunu Ersoy’a iletti.

"NEREDE ESKİ MUAZZEZ NEREDE ŞİMDİKİ MUAZZEZ"

Bunun üzerine çılgına dönen Muazzez Ersoy, “Sevgili Seyhan oraya bir şey yazmış ‘rejide ses düzgün’. Ama burada ben sağlıklı duyamazsam okuyamam." diyerek sert çıkışmasının ardından şu anda robot gibi okuduğunu söyledi. Sahnede kendi sesini sağlıklı duyması gerektiğini söyleyen Ersoy, "Nerede eski Muazzez, geçen seneki Muazzez nerede şimdiki Muazzez… Rejideki sesin düzgün olması yetmiyor, sahnede kendimi sağlıklı duymalıyım. Şu anda da mikrofonum küt küt, mat geliyor. Neyse devam edelim, yapacak bir şey yok” dedi.

"ARTIK BURAMA GELDİ"

Ersoy söylediği şarkıyı bir anda keserek, mikrofonundan tekrar şikayet etti. Bunun sabote olduğunu düşünen sanatçı, nasıl bir durumla karşı karşıya olduğunu bilmediğini söyleyerek, "Yıllardır burada severek çarkı söylüyorum, müzik yapıyorum. Burası benim evim, evim gibi kalbime yazmışım. Şu anda nasıl bir durumla karşı karşıyayım bilemiyorum. Ümit ediyorum ki hani inşallah bezdirme politikası değildir. Ümit ediyorum ki mobbing değildir." diyerek sitem etti.

Eğer böyle bir şey varsa anlaşmasının feshedilmesini isteyen Ersoy, "Artık burama geldi yani” demesinin ardından başka bir parçaya başladı. Sonrasında ise sahneden inerek parçayı vokalistlere bıraktı.