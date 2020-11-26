İzleyen bir kez daha izledi! Takla atan araçtan çatıya uçtu
Konya'da 33 yaşındaki M.Y.Ö. isimli bir sürücü seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole doğru takla attı. O anlarda otomobilin içinden fırlayan sürücü yan tarafta bulunan evin çatısına düştü. İhbar üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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26 Kasım 2020 Perşembe 12:56
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