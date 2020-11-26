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  3. İzleyen bir kez daha izledi! Takla atan araçtan çatıya uçtu

İzleyen bir kez daha izledi! Takla atan araçtan çatıya uçtu

Konya'da 33 yaşındaki M.Y.Ö. isimli bir sürücü seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole doğru takla attı. O anlarda otomobilin içinden fırlayan sürücü yan tarafta bulunan evin çatısına düştü. İhbar üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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26 Kasım 2020 Perşembe 12:56
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