İzleyenler aydınlanıyor! Ekrem İmamoğlu, meğer kendini yıllar önce anlatmış! "Ben üzerime alınmam, suçlu da olsam üzerime alınmam"

Geçtiğimiz günlerde, İstanbulluyu kaderine terk edip, balıkçıda karnını doyuran Ekrem İmamoğlu'nun yıllar öncesine ait görüntüleri yeniden gün yüzüne çıktı. Geçtiğimiz 24 Ocak'ta yaşanan "kar" felaketinin ardından, basın açıklamasında kendini savunan ve "Büyükelçiyle yediğim yemek, en az karla mücadele kadar önemli" ifadelerine yer veren İBB Başkanı'nın, yıllar öncesinde "Ben üzerime alınmam" diyerek kendini tanıttığı bir videosu gündem oldu.

"ONU ÇOK İYİ ANLADIK BAŞKANIM"

Ekrem İmamoğlu'nun yıllar sonra ortaya çıkan görüntülerinde kendi özelliklerinden bahsettiği görüldü. Bahsi geçen videoda İBB Başkanı'nın "Üzerime alınmam. Yani ben bunda deneyimliyim. Bir kaç yerde daha esprisini yapmıştım. Biz sınıfta çok yaramaz bir arka sıraydık, öğretmen de kızardı. En arkada otururduk. "Sen arkada oturan, yaramazlık yapma" dediğinde, ben genelde arkamda duvar olmasına rağmen arkama döner, "Bana mı söylüyor acaba" derdim. Dolayısıyla ben üzerime alınmıyorum." ifadelerini kullanması, her kriz anında kendini savunuşlarını akıllara getirdi. Sosyal medya kullanıcıları yıllar sonra ortaya çıkan videoya, "Onu çok iyi anladık başkanım, artık daha da eminiz üzerinize alınmadığınıza" yorumunda bulundu.