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  3. İzleyiciler bu hafta sonu futbola doyacak!

İzleyiciler bu hafta sonu futbola doyacak!

Avrupa'nın önemli futbol liglerinde bu hafta sonu oldukça önemli maçlar bulunuyor. Bu hafta, La Liga, Premier Lig ve Süper Lig'de futbola doyulacak. İşte hafta sonunun en önemli maçları ve yayın bilgileri...

İzleyiciler bu hafta sonu futbola doyacak!

Avrupa'nın önemli futbol liglerinde bu hafta sonu büyük rekabete sahne olacak karşılaşmalar yapılacak.

Futbolseverler, bu hafta sonu İspanya, İngiltere ve Türkiye liglerinde birbirinden heyecanlı dört maç izleyebilecek.

La Liga'nın 7. haftasındaki sezonun ilk "El Clasico" maçında, Barcelona, Real Madrid'i Nou Camp Stadı'nda yarın TSİ 17.00'de ağırlayacak.

İngiltere Premier Lig'in 6. haftası ise iki önemli maça sahne olacak.

Manchester United, Chelsea'yi yarın TSİ 19.30'da Old Trafford Stadı'nda konuk edecek.

25 Ekim Pazar günü de Arsenal, Emirates Stadı'nda milli oyuncular Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in formasını giydiği Leicester City ile karşılaşacak. TSİ 22.15'te başlayacak karşılaşmada Çağlar Söyüncü, sakatlığı nedeniyle görev alamayacak.

Süper Lig'in 6. haftasında ise Fenerbahçe, 25 Ekim Pazar günü 19.00'da Trabzonspor'u ağırlayacak.

MAÇLARIN YAYIN BİLGİLERİ

24 Ekim Cumartesi 

17.00 | Barcelona - Real Madrid | Nesine.com, Spor SMART

19.30 | Manchester United - Chelsea | S Sport

25 Ekim Pazar

19.00 | Fenerbahçe - Trabzonspor | beIN SPORTS HD1 

22.15 | Arsenal - Leicester City | S Sport

Onur Çelik
Spor Editörü


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