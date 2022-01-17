İzleyicilerin gözünden kaçmadı! Mehmet Ali Birand üzerinden Sezen Aksu'ya destek
Kanal D Ana Haber'de Mehmet Ali Birand'ın ölüm yıldönümünde Sezen Aksu şarkısına yer verildi. Bu durum 'Şahane Bir Şey Yaşamak' isimli şarkısındaki skandal sözleri nedeniyle gündem olan Sezen Aksu'ya destek olarak yorumlandı.
Sezen Aksu'nun 'Şahane Bir Şey Yaşamak' isimli şarkısında geçen 'Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e' sözleri tepki çekti. Ünlü şarkıcının bu şarkısı hem sanat camiasını hem de sosyal medyayı ikiye böldü. Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan şarkının sözlerine ilişkin yapılan açıklamada dini şahsiyet, sembol ve değerlerle ilgili gelişigüzel tartışma ve polemiklerin yapıldığına dikkat çekilerek böyle özensiz tutum ve davranışlarda bulunulmasının saygısızlık olduğu vurgulandı.
Bu akşam canlı olarak ekrana gelen Kanal D Ana Haber Bülteni'nde Sezen Aksu'nun başka bir şarkısına yer verilerek Mehmet Ali Birand'ın anılması ünlü şarkıcıya destek verildiği yönünde yorumlara neden oldu.
NE OLMUŞTU?
Ünlü şarkıcı Sezen Aksu'nun şarkısında Hz. Adem ve Havva'ya yönelik ifadeleri sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Bazı şarkıcılar Aksu'nun sözlerinin yanlış anlaşıldığı konusunda açıklamada bulunup ünlü şarkıcıya destek verirken, bazıları da tepki gösterdi. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Yapılan açıklamada, ''İslam’ın seçkin şahsiyetlerine dair söylenen her cümlede, yapılan her açıklama ve yaklaşımlarda son derece hassas ve dikkatli olunması gerekmektedir.'' ifadelerine yer verildi.
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SEZEN AKSU'NUN 'ŞAHANE BİR ŞEY YAŞAMAK' ŞARKISI
'Binmişiz bir alamete gidiyoruz kıyamete.' sözleri ile başlayan şarkı "Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" diye devam ediyor.
Sezen Aksu, 'Şahane Bir Şey Yaşamak' isimli şarkıyı 2017 yılında müzisyen Yaşar Gaga ile çıkarmıştır.
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Şarkının sözleri şu şekilde:
Acısıyla tatlısıyIa
Ne şahane bir şey yaşamak
Dibe vurmak dimdik durmak
Bin bahane bin oyun kurmak
Acısıyla tatlısıyIa
Ne şahane bir şey yaşamak
Dibe vurmak dimdik durmak
Bin bahane bin oyun kurmak
Binmişiz bir aIamate
Gidiyoruz kıyamete
SeIam söyIeyin o cahiI
Havva iIe Ademe
Aha yine aha yine
Önümüz uçurum ardımız dağ
Aha yine aha yine
İIIe yanacağız
YanacakIar eIbette
Acısıyla tatlısıyIa
Ne şahane bir şey yaşamak
Dibe vurmak dimdik durmak
Bin bahane bin oyun kurmak
Acısıyla tatlısıyIa
Ne şahane bir şey yaşamak
Dibe vurmak dimdik durmak
Bin bahane bin oyun kurmak
GüI de var dikende
Aşk da var savaş da
Her şey hepimiz için
Kısmet hayatta
Aha yine aha yine
Önümüz uçurum ardımız dağ
Aha yine aha yine
İIIe yanacağız
YanacakIar eIbette
AcısıyIa tatIısıyIa
Ne şahene bir şey yaşamak
Dibe vurmak dimdik durmak
Bin bahane bin oyun kurmak
AcısıyIa tatIısıyIa
Ne şahane bir şey yaşamak
Dibe vurmak dimdik durmak
Bin bahane bin oyun kurmak
Yazın veda edişi
ŞöIenIerle şarkıIarIa
BaharIarın geIişi
Kırmızı mor yeşiI la la
Ne şahane
Ne şahane bir şey yaşamak
AcısıyIa tatIısıyIa
Ne şahane bir şey yaşamak
Dibe vurmak dimdik durmak
Ne şahane bir şey yaşamak
Sezen Aksu'nun 'Adem olan anlar' adlı başka bir şarkısında ise ''Ben seni de sevmedim Adem. Doğruyu duymak istiyorsun madem.. Alt tarafı bir elma yedik beraber. Zehir-i zıkkım oldu bize bal badem.'' ifadeleri yer alıyor.