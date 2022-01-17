İzleyicilerin gözünden kaçmadı! Mehmet Ali Birand üzerinden Sezen Aksu'ya destek

Sezen Aksu'nun 'Şahane Bir Şey Yaşamak' isimli şarkısında geçen 'Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e' sözleri tepki çekti. Ünlü şarkıcının bu şarkısı hem sanat camiasını hem de sosyal medyayı ikiye böldü. Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan şarkının sözlerine ilişkin yapılan açıklamada dini şahsiyet, sembol ve değerlerle ilgili gelişigüzel tartışma ve polemiklerin yapıldığına dikkat çekilerek böyle özensiz tutum ve davranışlarda bulunulmasının saygısızlık olduğu vurgulandı.

Bu akşam canlı olarak ekrana gelen Kanal D Ana Haber Bülteni'nde Sezen Aksu'nun başka bir şarkısına yer verilerek Mehmet Ali Birand'ın anılması ünlü şarkıcıya destek verildiği yönünde yorumlara neden oldu.

NE OLMUŞTU?

Ünlü şarkıcı Sezen Aksu'nun şarkısında Hz. Adem ve Havva'ya yönelik ifadeleri sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Bazı şarkıcılar Aksu'nun sözlerinin yanlış anlaşıldığı konusunda açıklamada bulunup ünlü şarkıcıya destek verirken, bazıları da tepki gösterdi. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Yapılan açıklamada, ''İslam’ın seçkin şahsiyetlerine dair söylenen her cümlede, yapılan her açıklama ve yaklaşımlarda son derece hassas ve dikkatli olunması gerekmektedir.'' ifadelerine yer verildi.

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SEZEN AKSU'NUN 'ŞAHANE BİR ŞEY YAŞAMAK' ŞARKISI

'Binmişiz bir alamete gidiyoruz kıyamete.' sözleri ile başlayan şarkı "Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" diye devam ediyor.

Sezen Aksu, 'Şahane Bir Şey Yaşamak' isimli şarkıyı 2017 yılında müzisyen Yaşar Gaga ile çıkarmıştır.

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Şarkının sözleri şu şekilde:

Acısıyla tatlısıyIa

Ne şahane bir şey yaşamak

Dibe vurmak dimdik durmak

Bin bahane bin oyun kurmak

Acısıyla tatlısıyIa

Ne şahane bir şey yaşamak

Dibe vurmak dimdik durmak

Bin bahane bin oyun kurmak

Binmişiz bir aIamate

Gidiyoruz kıyamete

SeIam söyIeyin o cahiI

Havva iIe Ademe

Aha yine aha yine

Önümüz uçurum ardımız dağ

Aha yine aha yine

İIIe yanacağız

YanacakIar eIbette

Acısıyla tatlısıyIa

Ne şahane bir şey yaşamak

Dibe vurmak dimdik durmak

Bin bahane bin oyun kurmak

Acısıyla tatlısıyIa

Ne şahane bir şey yaşamak

Dibe vurmak dimdik durmak

Bin bahane bin oyun kurmak

GüI de var dikende

Aşk da var savaş da

Her şey hepimiz için

Kısmet hayatta

Aha yine aha yine

Önümüz uçurum ardımız dağ

Aha yine aha yine

İIIe yanacağız

YanacakIar eIbette

AcısıyIa tatIısıyIa

Ne şahene bir şey yaşamak

Dibe vurmak dimdik durmak

Bin bahane bin oyun kurmak

AcısıyIa tatIısıyIa

Ne şahane bir şey yaşamak

Dibe vurmak dimdik durmak

Bin bahane bin oyun kurmak

Yazın veda edişi

ŞöIenIerle şarkıIarIa

BaharIarın geIişi

Kırmızı mor yeşiI la la

Ne şahane

Ne şahane bir şey yaşamak

AcısıyIa tatIısıyIa

Ne şahane bir şey yaşamak

Dibe vurmak dimdik durmak

Ne şahane bir şey yaşamak

Sezen Aksu'nun 'Adem olan anlar' adlı başka bir şarkısında ise ''Ben seni de sevmedim Adem. Doğruyu duymak istiyorsun madem.. Alt tarafı bir elma yedik beraber. Zehir-i zıkkım oldu bize bal badem.'' ifadeleri yer alıyor.