İzleyiciye veda edecek olan Sen Çal Kapımı dizisi sosyal medyayı salladı! Twitter'da '#sonkezsençalkapımı' trend oldu!

FOX TV'de çarşamba akşamları ekrana gelen Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in başrolleri paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisi yayınlandığı ilk günden itibaren sevenleri tarafından kaçırılmadan izleniyor.

Yapımını MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar’ın oturduğu ve senaryosunu Ayşe Üner Kutlu’nun kaleme aldığı Sen Çal Kapımı dizisi final kararı alarak sevenlerinin oldukça üzülmesine neden oldu.

Başrollerinde Kerem Bürsin, Hande Erçel, Neslihan Yeldan, Evrim Doğan, Anıl İlter, Elçin Afacan, Başak Gümülcinelioğlu, Alican Aytekin, Sarp Bozkurt ve Sinan Albayrak gibi isimleri bir araya getiren Sen Çal Kapımı dizisi geçtiğimiz yıl Temmuz ayında yayın hayatına başlamıştı.

İZLEYİCİ VEDA EDİYOR

Bu akşam ekrana gelecek olan 52. bölümüyle izleyiciye veda etmeye hazırlanan Sen Çal Kapımı dizisinin final bölüm etiketi sabah 10.00’da dizinin resmi hesabından duyuruldu.

Final bölümü etiketi olan '#sonkezsençalkapımı' etiketiyle diziyi izleyenler tarafından 3 saat gibi kısa bir sürede 1 milyondan fazla tweet paylaşımında bulunurken dizi saatine kadar etiketin 3-4 milyon tweete ulaşması bekleniyor.