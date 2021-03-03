İzleyiciyi üzen iddia! Sen Çal Kapımı erken final yapacak

Sen Çal Kapımı dizisinin başrol oyuncuları Hande Erçel ile Kerem Bürsin dizinin başından beri yakıştırılıyor. 2 oyuncunun ayrı ayrı sevenleri olduğu kadar iki oyuncuyu birbirine yakıştıran çiftin fanları da var. Fakat Sen Çal Kapımı dizisi ile ilgili kötü haber geldi.

SEN ÇAL KAPIMI DİZİ ERKEN FİNAL Mİ YAPACAK?

Sen Kal Çapımı dizisnin bir süre önce günü değişmişti. Dizinin final yapacağı öne sürüldü.

FOX TV'nin sevilen dizisi Sen Çal Kapımı'nın final yapacağı haberlerinin ardından sosyal medyada da Hande Erçel'in oynadığı her dizinin erken finalle sonuçlanması tekrar gündeme geldi. Bu durum Erçel'in oyunculuğunu sorgulattı.

Geçtiğimiz ay, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından FOX TV’nin sevilen dizisi Sen Çal Kapımı'ya küvet sahnesi sebebiyle para cezası uygulanmıştı.

'TÜRK AİLE YAPISINA AYKIRI'

Şubat ayında RTÜK, Kerem Bursin ve Hande Erçel‘in başrolünde yer aldığı Sen Çal Kapımı dizisi; masaj, jakuzi ve duş sahneleri sebebiyle, ‘Türk aile yapısına aykırı olması’ gerekçesiyle idari para cezası uygulamıştı.

RTÜK, FOX'un bir diğer dizisi Baraj'a da ‘toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen, kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadını istismar eden nitelikte yayın yapıldığı’ gerekçesi ile idari para cezası kesmişti.