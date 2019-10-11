İZMEK yeni döneme hazır

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (İZMEK) yeni döneme 64 sınıf 86 branş ile hazır.

İzmit Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (İZMEK) yeni döneme hazırlandı. Yeni dönemde 64 sınıf, Belsa B Blok dahil 47 ayrı nokta 86 branşta kursiyerlerle yeni döneme başlayacak. 250 öğretmenin görev yapacağı kurslar için şuana kadar yaklaşık 7 bin başvuru gerçekleştirildi. İzmit'te yaşayan vatandaşlara özellikle de bayanlara meslek ve yeni iş imkanları kazandırmak amacıyla hizmete açılan kuaförlük, ahşap boyama, ev tekstil, giyim, el nakışı, keçe yapımı, örgü, deri çanta yapımı, moda tasarımı, takı tasarım, amigurimi, kağıt katlama, kırk yama, dantel anglez, iğne oyası, cilt bakımı, saçaklama, Antep ajuru, üç boyutlu, ahşap rölyef ve heykel traş gibi bir çok branşın yer aldığı İZMEK kurslarında talep doğrultusunda yeni branşlar ve yeni kurslar da açılabilecek.

Kaynak: İHA