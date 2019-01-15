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İzmir- Ankara karayolu Kula'da ulaşıma kapandı

MANİSA'nın Kula ilçesindeki yoğun kar yağışı sonrası, İzmir- Ankara karayolu üzerindeki Esenyazı, Gökçeören ve Kovukdere mevkileri ile Kavacık Rampası'nda...

İzmir- Ankara karayolu Kula'da ulaşıma kapandı

MANİSA'nın Kula ilçesindeki yoğun kar yağışı sonrası, İzmir- Ankara karayolu üzerindeki Esenyazı, Gökçeören ve Kovukdere mevkileri ile Kavacık Rampası'nda yol ulaşıma kapandı.

Kula'da öğle saatlerinde aniden başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezinden geçen İzmir- Ankara karayolu ulaşıma kapandı. Esenyazı, Gökçeören ve Kovukdere mevkiileri ile Kavacık Rampası'nda ulaşım, her iki yönde de kapandı. Kula Bölge Trafik İstasyon Amirliği ve karayolları ekipleri, Kula girişinde durdurup sürcülerin karayoluna girmelerine izin vermedi. Sürücüler akaryakıt istasyonlarına ya da şehir içine yönlendirildi. Kapanan yolların açılması için çalışma başlatıldı. Yoğun kar yağışının gece saatlerine kadar süreceği bildirildi.

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DHA

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