Çok sayıda fay hareketinin yaşandığı bölgelerden olan Ege'de bir kez daha şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD'ın internet sitesinde yer alan verilere göre Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. Söz konusu deprem İzmir ve Aydın'ın yanı sıra çevre illerde de hissedildi. Bunun üzerine İzmir, Aydın'da deprem mi oldu 18 Ekim 2022 Salı? Kaç büyüklüğünde, nerede deprem oldu? sorularının yanıtları haberimizde...

İZMİR, AYDIN'DA DEPREM Mİ OLDU 18 EKİM 2022 SALI? KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE, NEREDE DEPREM OLDU?

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre 18 Ekim 2022 Salı günü saat 13.29'a Ege Denizi'nde Aydın'ın Kuşadası Körfezi'ne, İzmir'in Selçuk ilçesine 07.06 km uzaklıkta yerin 7 km altında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haberin Devamı

Deprem İzmir ve Aydın'ın yanı sıra çevre illerde de hissedildi. Öte yandan saat 12.59'da Kuşadası Körfezi'nde 3.4, saat 13.21'de 3.1 şiddetinde deprem meydana geldi.

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 18 EKİM 2022 SALI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.

AFAD SON DEPREMLER 18 EKİM 2022 SALI

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 18 Ekim 2022 Salı günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız