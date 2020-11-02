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İzmir Bayraklı'da 65 saat sonra gelen mucize:3 yaşındaki Elif Perinçek enkazdan kurtarıldı

Son dakika haberi... Son dakika haberi... İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanının enkazı altındaki 3 yaşındaki Elif Perinçek kurtarıldı. Elif'in kurtarılmasının ardından arama kurtarma ekipleri duygu dolu anlar yaşadı.

İzmir Bayraklı'da 65 saat sonra gelen mucize:3 yaşındaki Elif Perinçek enkazdan kurtarıldı

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğünde depremin ardından Bayraklı ilçesinde çöken Doğanlar Apartmanında arama kurtarma çalışmalarını sürdüren ekipler 65 saat sonra sevindirici bir haber verdi. 

Enkaz altında kalan 3 yaşındaki Elif Perinçek, alkışlarla enkazdan çıkarıldı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Elif bebek, enkaz altından yaralı kurtarılan 106'ıncı kişi olarak kayıtlara geçti.

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Elif'in kurtarılmasına ilişkin olarak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Allah'ım sana binlerce kez şükürler olsun. Doğanlar Apartmanı'ndan Elif yavrumuzu da canlı olarak çıkardık." ifadelerini kullandı.

İzmir Bayraklı'da 65 saat sonra gelen mucize:3 yaşındaki Elif Perinçek enkazdan kurtarıldı

Elif'in enkazdan kurtarılması arama kurtarma ekipleri dahil birçok kişi tarafından sevinçle karşılanırken küçük bebeğin anneannesi, "Çok mutluyum, Allah razı olsun. Elif'e kavuştum, annesi de kardeşleri de kavuşacak. Dualarım kabul oldu." dedi.

İzmir Bayraklı'da 65 saat sonra gelen mucize:3 yaşındaki Elif Perinçek enkazdan kurtarıldı

NE OLMUŞTU?

Doğanlar Apartmanı enkazında kalan anne Seher Dereli Perinçek ile çocukları ikiz kardeşler Ezel ve Elzem Perinçek (10), Umut Perinçek (7) ve Elif Perinçek'ten (3) dördü depremden bir gün sonra enkazdan çıkarılmıştı. Umut Perinçek'in hayatını kaybettiği Perinçek ailesinde Seher Dereli Perinçek ile Ezel ve Elzem Perinçek'in tedavileri devam ediyordu.

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Tayfun Altuntaş
Editör


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