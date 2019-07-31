İzmir, belgeli kadın tren sürücüsüne en fazla sahip il oldu

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ortaklığında, İzmir'de Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) iş birliğinde yürütülen Mahir Eller Projesi'nde, mesleki yeterlilik kazanan 144 kişiye belgeleri törenle verildi. İzmir, toplu taşımada kullanılan hafif raylı sistem çalışanı kadınlar sayesinde "Türkiye'de en fazla sayıda belgeli kadın tren sürücüsüne sahip il" oldu. Toplam 20 tren sürücüsünün 14'ünün kadın olduğu İzmir'in Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Bu, İzmir için büyük şereftir" dedi.

TOBB öncülüğünde yapılan, Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen Mahir Eller Projesi'nde mesleki yeterliliklerini tamamlayanlar için EBSO'da tören düzenlendi. İzmir'de 3 bin kişiye istihdamın sağlanacağı Mahir Eller Projesi'nin belge dağıtım toplantısına; İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, EBSO Başkanı Ender Yorgancılar ile iş insanları ve kursiyerler katıldı. Ender Yorgancılar, projenin 12 ilde yürütüldüğünü belirterek, İzmir'in toplu taşımada kullanılan hafif raylı sistem çalışanı kadınlar sayesinde "Türkiye'de en fazla sayıda belgeli kadın tren sürücüsüne sahip il" unvanını elde ettiğini söyledi. Yorgancılar, şöyle konuştu:

"Proje kapsamında, 30 bin kişiye anket yapılarak mesleki yetkinliklerin belirlenmesi, 20 bin kişinin mesleki yeterlilik sınavlarına alınması ve 15 bin kişinin belge almaya hak kazanarak, iş dünyasına katkı sağlaması hedeflenmekte. Eğitimini almış, nitelikli, belgeli işgücü istihdamı, daha kaliteli ürün ve hizmet üretmek açısından biz işverenler için de tercih sebebi. Proje sürecinde, idari kapasitemizi tamamlayarak, oda üyelerimize anketler uyguladık ve İzmir'in beceri ve yetkinlik haritasını çıkardık. EBSO üyesi sanayi kuruluşlarımız için vinç operatörlüğü, makine bakımcı ve çelik kaynakçısı mesleki yeterlilik sınavlarını, büyükşehir belediyemizin metro ve tramvay sürücülerine yönelik yeterlilik sınavlarını tamamladık. Kadınlarımızın istihdamını önemseyen biri olarak, kadın dostu İzmir'imizin bu proje ile bir ilke imza atmasından ayrıca mutluluk duydum. Büyükşehir belediyemizin iş birliğinde, kadın tren sürücü adaylarımızın sınavlara katılımını sağladık ve Türkiye'de en fazla sayıda belgeli kadın tren sürücüsüne sahip il unvanını aldık. Toplamda 20 tren sürücüsünün 14'ünü pozitif ayrımcılıktan yana kullandık ve bugün belgelerini takdim edeceğiz."

EBSO Başkanı Yorgancılar, başta metal, otomotiv, inşaat, makine, asansör ve ticaret sektörleri olmak üzere toplam 44 farklı mesleği portföylerine kattıklarını, 78 ilde 40 bin adayın mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazandığını söyledi.

'ARA ELEMAN DEĞİL ARANAN ELEMAN OLACAKSINIZ'

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise projenin AB'nin 15 milyon euroluk desteğiyle hayata geçirildiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Sizler, mesleğin ustası, işinin erbabı olduğunuzu tescillemiş oldunuz. Sizler artık ara eleman değil aranan eleman olacak daha kolay iş bulabileceksiniz. Bundan da hem sizler hem firmalarımız ve ülkemiz kazançlı çıkacak. Mahir Eller Projesi'ni AB desteğiyle hayata geçirdik. Ülkemize 15 milyon avro hibe kaynak sağladık. Kapsama 12 il; Adana, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kilis, Konya, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa dahil edildi. Projemiz, TEPAV ortaklığında illerdeki odalarımız bünyesinde istihdam edilen ekiplerce uygulanmakta. Odalarımızın bu sürece çok değerli katkıları oldu. İşte İzmir'de EBSO bunun güzel bir örneği. Ellerini taşın altına koydular ve güzel bir iş çıkardılar. Biz de TOBB olarak Aile, Çalışma Bakanlığı'mıza bağlı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yürütülen, mesleki yeterlilik sisteminin tam merkezinde yer aldık. Ulusal meslek standartlarının belirlenmesi ve belgelendirme hizmetinin yüksek standartlarda verilmesine kadar, birçok aşamada atkı sağladık. Mesleki Yeterlilik Belgesi, 117 tehlikeli ve çok tehlikeli meslekte zorunlu. Ayrıca "ikinci el araç alım satımı" ve "emlak" sektörlerinde de hem firma sahipleri, hem de çalışanlar için zorunlu hale getirildi. Bu olması gereken bir iş. Zira mesleki yeterlilik, hem daha sağlıklı hizmet sunmak demek hem de insanımıza daha kaliteli hayat standardı getirmek demek. Ayrıca da bu belge uluslararası geçerlilikte. Yani tüm dünyada mesleki ehliyetinizi kanıtlamış oluyorsunuz. Hem bu işin hızlı yürümesi hem de belgelendirme hizmetini Türkiye'nin tamamına yaymak için TOBB MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezlerini kurduk."

SOYER: İZMİR İÇİN BÜYÜK ŞEREF

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de İzmir'in en fazla sayıda belgeli kadın tren sürücüsüne sahip olduğuna dikkat çekerek, "Bu proje kıymetli bir amaca hizmet ediyor. Bu proje sayesinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile geçici koruma altında Suriyelilerin mesleki yeterliliklerinin tescillenmesi mümkün hale geliyor. Böylece işsizliğin azalmasına kayıtlı istihdamın artırılmasına ülke ekonomisinin güçlenmesine katkı sağlıyor. İzmir Metro A.Ş. çalışanlarının bu alanda Türkiye'de ilk belgelerini alan personel olduğunu mutlulukla söyleyebilirim. Ayrıca araların da kent içi raylı sistemleri tren sürücüsü, trafik kontrolörü, katener bakım elemanı, makine bakımcısı çelik kaynakçı gibi toplam 74 çalışanımız da belge almaya hak kazandı. Bu İzmir için büyük şereftir. İzmir bu proje ile Türkiye'de en fazla sayıda kadın tren sürücüsüne sahip olan il unvanını elde etti. Kadınların bu başarısı bizim için neden mi önemli? Çünkü bizler yola çıkarken "belediye ana" söylemini kullandık. Önümüzdeki süreçte Büyükşehir Belediyesi olarak İzmir'deki ekonomik gelişmenin refahın arttırılmasını sağlamak adına ortak akılla hareket edeceğiz" dedi.

Tören sonrası eğitimlerini tamamlayan 144 kişiye belgeleri verildi.

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DHA