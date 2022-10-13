İzmir Bornova'da dehşet! Telefonda tartıştığı avukatı bıçakla yaraladı

İzmir'in Bornova ilçesinde S.A. isimli kişi, telefonda tartışma yaşadığı avukat A.E.K'yı bıçakla yaraladı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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İzmir Bornova'da dehşet! Telefonda tartıştığı avukatı bıçakla yaraladı

Alınan bilgilere göre olay dün akşam saatlerinde Erzene Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi’nde meydana geldi.

TELEFONDA TARTIŞTILAR, DAHA SONRA BULUŞTULAR

İzmir Barosuna kayıtlı olan avukat A.E.K. , telefonda görüşme yaptığı S.A., ile tartıştı. Daha sonra ise ikili buluşma karar aldıktan sonra geldikleri olay yerinde yeniden tartışmaya başladı.

BIÇAK DARBELERİYLE YARALADI

Olay, kısa sürede kavgaya dönüşürken S.A. yanında getirdiği bıçakla avukat Koyuncu'yu 6 bıçak darbesiyle yaraladı. Durumu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KANLAR İÇİNDE KALDI

Adrese gelen sağlık ekiplerince, kanlar içerisinde kalan avukat, ambulansa alınarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Avukatın hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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