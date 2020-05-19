İzmir BŞB'li sporculardan 19 Mayıs'a özel etkinlik

İZMİR Büyükşehir Belediyesporlu sporcular, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için kentin dört bir yanından Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Sporcu sayısı ve branş açısından ülkemizin en büyük kulübü olan İzmir temsilcisinde birçok branştan sporcu, Kemer'deki Atatürk Maskı, Belkahve'deki Atatürk Anıtı, Konak'taki Hasan Tahsin Heykeli, Kültürpark'taki Atatürk-İnönü Heykeli, Karşıyaka'daki Zübeyde Hanım Anıt Mezarı ve Demokrasi Meydanı önünden gruplar halinde yürüyüşe başlayıp Cumhuriyet Meydanı'nda buluştu. Her branştan milli sporcuların katıldığı yürüyüş ekiplerce filme alınıp yayınlandı. "Burası Güzel İzmir" diye başlayan filmde sporcular, "Cumhuriyet'in sonsuz bekçisiyiz" diyerek Mustafa Kemal Atatürk'e seslendi.

SOSYAL MEDYADA 19 MAYIS KOŞUSU

Ülkemiz ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarını sosyal medyaya taşıdı. İzmir'de 12 Nisan'da düzenlenmesi planlanan ancak salgın nedeniyle ertelenen İzmir Maratonu'na katılacaklar, 19 Mayıs'ta sosyal medya üzerinden "#HiçbitmeyecekbirMaratondurcumhuriyet" etiketiyle 200'er metre koştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor ve Gençlik Dairesi Başkanlığı ile İzmir Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün organize ettiği anlamlı koşuya, İzmir'in futbol kulüplerinden sporcular da destek verince bir anda yüzlerce kişi evlerinden koşuya çıkıp, etkinliği sosyal medya hesaplarından paylaşmaya başladı. Toplam 42 kilometre 195 metrelik sosyal medya koşusu zaferle sonuçlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- İzmir Büyükşehir Belediyesporlu sporcuların Cumhuriyet Meydanı'na yürüyüşü

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA