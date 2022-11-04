İzmir Buca gece sallandı! 4.9 büyüklüğünde depremin ses panik yarattı

İzmir'in Buca ilçesinde 4.9 şiddetindeki deprem sırasında meydana gelen ses korkuttu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Türkiye deprem gerçeğini bir kez daha İzmir'de yaşadı. AFAD verilerine göre saat saat 03.29'da 14.47 km derinlikte 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ARTÇI DEPREMLER MEYDANA GELDİ

Deprem sonrası vatandaşlar panikle dışarı çıktı. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından, en büyüğü 2,4 olmak üzere 13 artçı sarsıntı meydana geldi.

İzmir Buca gece sallandı! 4.9 büyüklüğünde depremin ses panik yarattı

BAKAN SOYLU SON DURUMU AÇIKLADI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasına göre panik nedeniyle 3 kişi yüksekten atlayarak yaralandı, bir kişinin durumu ağır. Bakan Soylu, 20 binada çatlak olduğunun bilgisini verdi.

İzmir Buca gece sallandı! 4.9 büyüklüğünde depremin ses panik yarattı

DEPREM SESİ KORKUTTU

Öte yandan sosyal medyada paylaşılan görüntülerde deprem sırasında meydana gelen ve depremin yarattı sarsıntı panik yarattı.

İzmir'de korkutan deprem! Bakan Soylu'dan açıklama geldi: Daha sıkıntılı bir süreçle karşı karşıya kalabilirizİzmir'de korkutan deprem! Bakan Soylu'dan açıklama geldi: Daha sıkıntılı bir süreçle karşı karşıya kalabiliriz

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