İzmir Buca gece sallandı! 4.9 büyüklüğünde depremin ses panik yarattı

Türkiye deprem gerçeğini bir kez daha İzmir'de yaşadı. AFAD verilerine göre saat saat 03.29'da 14.47 km derinlikte 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ARTÇI DEPREMLER MEYDANA GELDİ

Deprem sonrası vatandaşlar panikle dışarı çıktı. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından, en büyüğü 2,4 olmak üzere 13 artçı sarsıntı meydana geldi.

BAKAN SOYLU SON DURUMU AÇIKLADI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasına göre panik nedeniyle 3 kişi yüksekten atlayarak yaralandı, bir kişinin durumu ağır. Bakan Soylu, 20 binada çatlak olduğunun bilgisini verdi.

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DEPREM SESİ KORKUTTU

Öte yandan sosyal medyada paylaşılan görüntülerde deprem sırasında meydana gelen ve depremin yarattı sarsıntı panik yarattı.

İzmir'de korkutan deprem! Bakan Soylu'dan açıklama geldi: Daha sıkıntılı bir süreçle karşı karşıya kalabiliriz