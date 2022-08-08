İzmir Buca'da orman yangını! Ekiplerin müdahelesi sürüyor!

İzmir'in Buca ilçesinde akşam saatlerinde başlayan orman yangınına ekiplerim müdahalesi ile birlikte söndürme çalışmaları başladı. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hem havadan hem de karadan müdahale ediyor.

EKİPLER MÜDAHALE EDİYOR

Saat 18.30 sıraalrında başlayan ve nedeni henüz belirlenemeyen yangına çin İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. 3 helikopter, 2 uçak ve 12 arazöz ile yangına müdahale edilmeye başlandı. Yangını kontrol altına almak için çalışmalar devam ediyor