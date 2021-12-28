İzmir Buca'da pitbull dehşeti! Saldırıya uğrayan çocuğun psikolojisi bozuldu, sokağa dahi çıkamıyor!

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 4 yaşındaki Asiye Acar'ın iki pitbull cinsi köpek tarafından saldırıya uğraması gündemdeki yerini korurken bu kez İzmir'de bir pitbull saldırısı meydana geldi. Buca ilçesine bağlı Mustafa Kemal Mahallesi'nde meydana gelen olayda H.E. (7), sokakta oyun oynadığı sırada pitbull cinsi köpeği ile sokağa çıkan A.B., köpeğin tasmasını bıraktı. Köpek H.E.'yi kovaladıktan sonra vücudunun çeşitli yerlerinden ısırdı.

TABURCU EDİLDİ

Yaralanan küçük çocuk sokaktaki vatandaşların müdahalesiyle köpeğin elinden kurtarılırken olay yerine gelen ambulansla İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Tedavisi tamamlanan küçük çocuk taburcu edildi.

"KAÇACAK YER BULAMADIM"

Yaşadığı olayı anlatan anlatan H.E., "Markete giderken köpeği üzerime saldılar, ama ben kaçamadım. Kaçacak yer bulamadım. Canım çok acıdı ve kanadı. Pitbull'ları istemiyorum çünkü tehlike saçıyorlar" diye konuştu.

"2-3 KİŞİ ELİNDEN ZOR ALIYOR"

Olaya ilişkin konuşan baba İlhami E. oğluna saldıran pitbull cinsi köpeğin daha önce başka birilerine saldırdığını belirterek," Sahibi köpeğin tasmasını bırakmış. Olay zaten güvenlik kamerasında da görülüyor. Çocuk köpekten kurtulmak için kaçmaya çalışıyor eve kadar koşturuyor ama evin yakınlarında köpek onu yakalıyor. 2-3 kişi elinden zor alıyor." ifadelerini kullandı.

"TELAFİSİ OLMAYAN YARALARA YOL AÇABİLİYOR"

Pitbull cinsi köpeklerin beslenmesinin yasaklanması gerektiğini belirten İlhami E.," Bu hayvanlar saldırdığı zaman insanların vücutlarında telafisi olmayan yaralara yol açabiliyor; zaten saldırgan bir ırk." diye konuştu.

"O KÖPEĞİN SAHİBİNİN ELİNDEN ALINMASI GEREKİYOR"

Olayla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını dile getiren İlhami E., köpeğin sahibinden alınmadığını belirterek," Bu köpek yarın bir gün başkasının çocuğunun da canını yakabilir. Bunun olmaması için o köpeğin sahibinin elinden alınması gerekiyor." dedi.

"SOKAĞA DAHİ ÇIKAMIYOR"

Oğlunun psikolojisinin bozulduğunu belirten İlhami E." Gece uyku uyuyamıyor, tek başına okula gidemiyor, sokağa dahi çıkamıyor" şeklinde konuştu.