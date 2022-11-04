İzmir Buca'daki depremden acı haber! Panikle evden atlayan 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti

İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremde 4 katlı binanın birinci katından atlayan üniversite öğrencisi Efe Altay Saral, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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İzmir Buca'daki depremden acı haber! Panikle evden atlayan 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti

AFAD verilerine göre saat 03.29 sıralarında İzmir'in Buca ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Büyük korkuya neden olan depremde bir caminin minaresi yıkılırken ilk tespitlere göre 20 kadar binada hasar meydana gelmişti.

İzmir Buca'daki depremden acı haber! Panikle evden atlayan 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Depremde panik yaşayan 4 katlı binanın birinci katından atlayan 18 yaşındaki Manisa Celal Bayar Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi Efe Altay Saral, durumun bildirilmesi üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerince SBÜ Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Saral yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İzmir Buca'daki depremden acı haber! Panikle evden atlayan 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, panik sebebiyle 64 kişinin depremden etkilendiğini açıklamış, 1'i ağır olmak üzere 7 kişinin tedavisinin sürdüğünü açıklamıştı.

İzmir Buca'daki depremden acı haber! Panikle evden atlayan 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti

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