İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer: “İzmir turizminin anayasasını yazdık”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliğinin çevrim içi "Yeni Normalleşme Sürecinde İzmir Turizmi" toplantısında İzmir turizminin yeni yol haritasını açıkladı. Turizm faaliyetlerini tüm yıla yayacaklarını söyleyen Soyer, "İzmir turizminin anayasasını yazdık" dedi.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) çevrim içi "Yeni Normalleşme Sürecinde İzmir Turizmi" başlıklı toplantısında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer turizm acenteleriyle bir araya geldi. Başkan Tunç Soyer toplantıda İzmir turizminin yol haritasını açıklarken "İzmir Vakfı'nın koordinasyonu, belediyemiz ve İZKA'nın desteğiyle tamamladığımız İzmir'in yeni turizm ve tanıtım stratejisiyle İzmir turizminin anayasasını yazdık. Stratejimizde önümüzdeki beş yıl boyunca İzmir turizmi için yapacağımız her şey tanımlı. Turizm yol haritamızda, İzmir'in tüm turizm destinasyonları var. Bu kapsamda İzmir'in turizm alanlarındaki tüm etkinlikler için 12 aylık bir plan hazırlıyoruz" dedi.

Visit İzmir uygulaması sonbaharda kullanıma açılacak

İzmir'deki tüm destinasyonları birbirine sistemli bir şekilde bağlayarak erişilebilir kılmak için "çığır açıcı bir hazırlık" içinde olduklarını dile getiren Başkan Soyer, "İzmir'in tüm kültür, tarih, gastronomi, kırsal ve doğa destinasyonlarını "İzMiras Rotaları" adıyla birbirine bağlıyoruz. Bu destinasyonlarla ilgili bilgilere Visit İzmir mobil uygulaması üzerinden rahatça ulaşılabilecek. İzmir'e gelen herkes ve İzmirliler bu mobil uygulama sayesinde, her bir alan hakkında detaylı bilgilere kolayca erişebilecek. Bu çalışmanın da yüzde 70'i tamamlandı ve önümüzdeki sonbaharda kullanıma açılacak. Pandemi sebebiyle sekteye uğrayan direkt uçuşlar ve kruvaziyerler yoluyla İzmir'e doğrudan erişimi artıran çalışmalarımız da yeniden yoğunlaştı. Bu konudaki tüm hazırlıklarımızı tamamladık. İzmir için yeni bir görsel kimlik çalışmasını tamamladık" şeklinde konuştu.

İzmir ve Midilli Adası arasında feribot seferleri başlıyor

İzmir ile Midilli arasındaki feribot seferlerine de değinen Başkan Soyer, "Şu an için seferlerin 24 Temmuz'da başlaması planlanıyor ama değişiklik olabilir. İlk etapta haftada iki gün olarak yani cumartesi ve pazar çalışacak" ifadelerini kullandı.

"Koruma amaçlı imar planı çalışması yapıyoruz"

Başkan Soyer toplantıda turizmcilerin sorularını da yanıtladı. TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Gencer'in "Kültürpark'ı İzmir turizmine nasıl kazandıracaksınız?" sorusu üzerine Başkan Soyer şunları söyledi: "Biz Kültürpark'ı bir yandan şehrin en güzel yeşil alanı olarak korumaya devam edeceğiz, bir yandan da burada halk okulu kavramının içini dolduracağız. Bu konuda meslek odaları ile birlikte çalışıyoruz. Koruma amaçlı imar planı çalışması yapıyoruz. Kimsenin itiraz etmeyeceği, mutabakatla şekillenen bir tablonun ortaya çıkması için böyle bir süreç takip ediyoruz. Kısa sürede tamamlanacak. İzmir'in tamamının kabulleneceği ve bundan büyük bir memnuniyet duyacağı çalışmayı başlatacağız."

İki büyük festival yapılacak

İzmir'de Deniz Festivali ve Sokak Festivali olmak üzere iki festivalin daha düzenleneceğini belirten Başkan Soyer, Agora kazı alanı hakkında da konuştu. Başkan Soyer, "Agora'nın daha fazla ön plana çıkması için bölgede çok önemli çalışmalar yürütüyoruz. Kamulaştırmalar sürüyor. Agora'nın daha fazla görünürlüğünü ortaya çıkacak bir çalışma. Ayrıca kent turizmine daha fazla katılmasını sağlayacak bir adım olacak" dedi.

"Kadifekale'de artık güvenlik sorunu yaşanmayacak"

Kadifekale'de güvenliğin nasıl sağlanacağı sorusuna ise Soyer şöyle yanıt verdi:

Biz orada bir süredir başlattığımız pazar çalışması ve kurduğumuz kadın kooperatifleriyle aslında bir çok şeyi değiştirdik. Biraz zaman alan bir değişim ama artık hazırız. Orada bir güvenlik sorunu olmayacak, çok net söylüyorum. İzmir'in herhangi bir yerinden farklı bir tablo olmayacak. İnsanların para kazanmasını mümkün hale getirecek çalışmalar sürdürüyoruz. İnsanlar para kazanmaya başladığında oradaki hayat iyileşecek, kolaylaşacak."

Kaynak: İHA