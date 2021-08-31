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  3. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1 milyon 915 TL'ye anıt heykel yapacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1 milyon 915 TL'ye anıt heykel yapacak

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Alsancak Limanı bölgesine Ankara Gar'ında meydana gelen terör saldırısında yaşamını yitiren 103 kişi için anıt heykel yapma kararı aldı. Söz konusu heykel için açılan ihale, 1 milyon 915 TL'lik teklif veren şirkete verildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1 milyon 915 TL'ye anıt heykel yapacak

CHP'li belediyelerin heykel sevdasına bir yenisi eklendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Garı’nda terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği intihar saldırısında hayatını kaybeden 103 kişi için Alsancak Limanı bölgesine yapmayı planladığı anıt heykel için ihale açtı.

İŞTE İHALE TUTARI

Ensonhaber'in haberine göre Tunç Soyer’in, bu proje için açtığı ihale, 1 milyon 915 bin liralık teklif sunan bir şirkete verildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1 milyon 915 TL'ye anıt heykel yapacak

 

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