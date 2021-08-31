İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1 milyon 915 TL'ye anıt heykel yapacak

CHP'li belediyelerin heykel sevdasına bir yenisi eklendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Garı’nda terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği intihar saldırısında hayatını kaybeden 103 kişi için Alsancak Limanı bölgesine yapmayı planladığı anıt heykel için ihale açtı.

İŞTE İHALE TUTARI

Ensonhaber'in haberine göre Tunç Soyer’in, bu proje için açtığı ihale, 1 milyon 915 bin liralık teklif sunan bir şirkete verildi.