İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nde bayrak değişimi

Türkiye'nin sporcu sayısı ve aktif branş açısından en büyük spor kulüpleri arasında yer alan İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün 21. Olağan Genel Kurulu'nda Ersan Odaman, dört yıldır başarıyla sürdürdüğü başkanlık görevini Hüseyin Egeli'ye devretti.

Celal Atik Spor Salonu'ndaki kongreye 96 üye katılırken, Egeli ve yeni yönetim kurulu oybirliği ile göreve seçildi. Egeli, bayrağı devraldığı Odaman'a ve geçmiş dönem yönetim kuruluna hizmetleri için teşekkür etti. Yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Hüseyin Egeli (Başkan), Ersan Odaman, Şamil Sinan An, Çiğdem Çiçekci Ercan, Barış Karcı, Murat Saraç, Vahyettin Akyol, Ahmet Uğur Baran, İlker Kozan, Pınar Çalışkan, Murat Yenigül.

Ersan Odaman: "Önemli atılımlar yaptık"

Görevi devreden Odaman, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer başta olmak üzere genel kurul üyelerine teşekkür ederek, "Dört yıllık dönemde bir çok yeniliğe imza attık. Kurumsal yapılanmamızı önemli ölçüde tamamladık. Kulüp tarihimizde ilk kez bağımsız bir denetim kuruluşu tarafından denetlenmemizi sağladık. Başkanımız Tunç Soyer'in İzmir'i "Spor Kenti" düzeyine ulaştırma hedefi vardı. Maraton İzmir başta olmak üzere çok sayıda uluslararası organizasyon düzenledik, İzmir'in spor markasını güçlendirdik. İzmir'e Sporfest'i kazandırdık ve buradaki hedefimiz Orta Doğu'nun en büyük spor festivalini yapmak. Plaj sporlarında çok önemli bir atılım yaptık" dedi.

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Hüseyin Egeli: "Adımlarımızı kararlı şekilde atmaya devam edeceğiz"

Oybirliğiyle göreve seçilen yeni Başkan Hüseyin Egeli, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Spor Kenti İzmir" vizyonuyla yola devam edeceklerini belirterek, "Uzun süredir yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptığım kulübümde, uyum içinde çalıştığım yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımla yeni bir yola çıkıyoruz. Geçmiş dönemde uyumlu ve verimli bir çalışma gerçekleştirdik. Bugün bayrağı devralıp, enerjimizle daha da iyi bir noktaya taşımak için mücadele edeceğiz. Başkanımız Tunç Soyer'in "Spor Kenti İzmir" vizyonu doğrultusunda adımlarımızı kararlı bir şekilde atmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Yönetim ve denetleme kurulu faaliyet raporlarının görüşüldüğü, yönetim ve denetleme kurullarının ibra edildiği, bütçe ve faaliyet raporlarının görüşülerek kabul edildiği, kurulların seçimlerinin yapıldığı kongrede, kulübün mevzuata uygun biçimde şirket kurmasına karar verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)