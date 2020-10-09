İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde işsizlik isyanı: Açız 12 günlük bebeğimi hastaneye götüremedim

İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde bugün yürek yakan bir eylem gerçekleşti. Biri engelli iki vatandaş belediye binası önüne gelerek parasız olduklarını ve yardım istediklerini dile getirdi.

''DAHA 21 GÜNLÜK BEBEĞİMİZİ HASTANEYE GÖTÜREMEDİK''

İşsiz olduklarını söyleyen yurttaşlardan birisi yanında getirdiği bıçakla kendisine zarar verirken yeni doğan çocuğunu hastaneye dahi götüremediklerini belirterek, “Polis gelsin, devlet gelsin buraya. Kendimizden başka kimseye zararımız yok. El âlemden utanıyoruz, millette bizden utanıyor. Daha 21 günlük bebeğimizi hastaneye götüremedik. Yol parası yok. Biz ne yapalım. Biz bittik. Vicdanınıza bırakıyorum, iş nerede? Ben eylemimden vazgeçmeyeceğim” dedi.

Olay yerine gelen itfaiye ve ambulans gelirken, polis iki kişiyi ikna etmeye çalıştı.

SOYER İLE GÖRÜŞTÜLER

Bir süre sonra Soyer'in gelmesi ile birlikte belediye başkanı ile görüşen yurttaşlar belediye önünden ayrıldı.