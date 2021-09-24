İzmir Büyükşehir Belediyesi yurt başvurusu nasıl yapılır? Yurt başvurusu nereden yapılır?

İzmir Büyükşehir Belediyesi yurt bulamayan üniversite öğrencileri için harekete geçti. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Bornova ve Buca'da iki yurdun kiralandığını duyurmasından sonra “İzmir Gençlere Kucak Açıyor” adıyla 3 ayrı seçenekten oluşan bir çalışma başlattı.

Belediyenin web sitesi üzerinden başvuruda bulunabilecek öğrenciler “Yurt”, “Dayanışma” veya “Gönüllü Aileye Katılım” seçenekleri arasından tercihte bulunabilecek. Öncelik sıralaması öğrenciler tarafından belirlenecek.

Yurtta kalma hakkı kazanan öğrenciler barınma ihtiyaçlarının yanında sabah kahvaltısı ve akşam yemeği dahil olmak üzere 60 TL ödeme yapacak Kriz belediyeciliği dayanışma modelini seçen öğrenciler ise ekonomik durumu uygun olan vatandaşların yardımlarına İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin oluşturduğu sistem üzerinden ulaşabilecekler. İzmir Büyükşehir Belediyesi aileye katılım uygulamasıyla ile öğrenciler ve onlara kapılarını açmak isteyen vatandaşlar arasında bağlantı görevi üstlenecek.

Bornova'da kiralanan kız öğrenci yurduna ve Buca'daki erkek öğrenci yurduna öğrencilerin yerleştirilecek. Bunun yanı sıra Karşıyaka Örnekköy'de bulunan misafirhane kız öğrencilerin kullanımına ayrılmış durumda. Öğrencilerin yurt ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için özel yurtlarla görüşmeler de devam etmekte.

Başvuru şartları ve takvimi 24 Eylül 2021 Cuma günü İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesinden (www.izmir.bel.tr) yayınlandı.

Projenin başvuru sayfası görselde yer almaktadır. Öğrenciler seçeneklerden tercih ettiğini seçerek ilerleyebilir. Öğrenciler istediği seçeneğe tıkladıktan sonra karşılarına başvuru ekranları çıkacak.

ÖĞRENCİ BARINMA BAŞVURUSU SAYFASI

DANIŞMA BAŞVURUSU SAYFASI