İzmir Büyükşehir Belediyesinde yöneticilerin yarısı kadın

Türkiye'de en çok kadın yöneticinin görev yaptığı kurumlardan biri olan İzmir Büyükşehir Belediyesinde 34 daire başkanından 17'si, 156 müdürden 77'si kadın. Büyükşehirdeki beş genel sekreter yardımcılığı görevinden ikisini de kadınlar yürütüyor.

Türkiye İstatistik Kurumunun 2017 yılını baz alan verilerine göre, Türkiye'deki şirketlerde orta ve üst düzey yönetici konumuna sahip kadınların oranı yüzde 17,3. Türkiye ortalaması bu kadar düşük seyrederken, İzmir Büyükşehir Belediyesinde bunun tam tersi bir tablo var. İzmir Büyükşehir Belediyesinde yönetici pozisyonundaki çalışanların yarısı kadın. İzmir Büyükşehir Belediyesindeki 34 daire başkanından 17'si, belediye bünyesinde çalışan 156 şube müdüründen de 77'si kadın. Belediye bünyesindeki şirketlerle birlikte üst düzey yöneticilik yapan kadın sayısı ise 178'i buluyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 4 bin 358 kadın çalışıyor. İzmir, oransal açıdan bakıldığında büyükşehir belediyeleri arasında en çok kadın personel istihdam eden belediye olarak öne çıkıyor.

İzmir'de kadınlar sadece sayıca değil, aldıkları yetki ve görev açısından da önemli bir başarı elde ediyor. Belediye içinde en yetkili makamlardan biri olan genel sekreter yardımcılığı pozisyonunda Yıldız Devran ve Aysel Özkan yer alıyor. İzmir'de beş genel sekreter yardımcısından ikisi kadın. İzmir Büyükşehir Belediyesinde Teftiş Kurulu Başkanlığı görevini Filiz Yücesoy Delibaşlar yürütüyor. Dört kişilik hukuk müşavirliği kadrosunun tamamında ise yine kadın hukuk müşavirleri çalışıyor. İZFAŞ ve ÜNİBEL gibi şirketlerin yöneticiliğini kadınlar üstleniyor, diğer şirketlerde de kadın yönetici sayısının çokluğu dikkat çekiyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesinde Park Bahçeler, Mali Hizmetler, İnsan Kaynakları ve Eğitim, Strateji Geliştirme, Dış İlişkiler ve Turizm, İklim Değişikliği ve Çevre Koruma Kontrol, Atık Yönetimi, Makine İkmal Bakım ve Onarım, Mezarlıklar, Sosyal Hizmetler, Sosyal Projeler, Yapı İşleri, Yapım İhaleleri, İmar ve Şehircilik, İmar Denetim, Kentsel Dönüşüm, Bilgi İşlem daire başkanlıklarını kadınlar yönetiyor.

"Titizlik ve detaycılık başarı getiriyor"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yıldız Devran, "Belediyecilik çok zor bir hizmet alanı. 7 gün 24 saat çalışmak zorundasınız. Kadın arkadaşlarımızla birlikte yürüttüğümüz zabıta hizmetlerimiz, itfaiye hizmetlerimiz zor hizmetler. Gerektiğinde canınızı ortaya koyarak başka bir canı ve malı koruyorsunuz ama çalışma anlamında insana verdiği hazzın en büyük olduğu kurumlardan birisi. Bir vatandaş memnuniyeti sağladığınızda, vatandaşa bir hizmet sunduğunuzdaki memnuniyetin, hayatta başka hiçbir şeyle değişilmeyecek bir haz olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Türkiye'de öncü belediye"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aysel Özkan ise, "Kadınların gerçekten eşitliğe ihtiyacı var. Eşitlik sağlandığı sürece yapamayacakları iş yok. Bizim her alanda kadın çalışanlarımız var. Metro, otobüs kullananlardan temizlik, park bahçe işlerine kadar her alanda çalışan kadınlarımız var. Hepsi de çok başarıyla çalışıyorlar. İzmir Büyükşehir Belediyemiz kadın yönetici ve çalışanlar bakımından Türkiye'de öncü belediyedir. Kadınların karar mekanizmalarında söz ve yetkiye sahip olması ve kadın bakış açısıyla hizmetleri yürütmesi çok kıymetli diye düşünüyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA