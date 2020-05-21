İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden YKS ve LGS'ye hazırlanan öğrencilere deneme sınavı

YKS ve LGS'ye hazırlanan öğrenciler için İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden bir destek geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını günlerinde sınavlara hazırlanan öğrencilere destek olabilmek için Ücretsiz Online Deneme Sınavları projesini başlattı. Deneme sınavlarına katılmak isteyenler Bizİzmir dijital platformlarından başvuru yapabiliyor.

SOKAKLAR OFFLINE SINAVLAR ONLINE

İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını günlerinde de öğrencilere destek oluyor. ‘Sokaklar offline sınavlar online” sloganıyla yola çıkan belediye; üniversite sınavlarına hazırlanan mezunlar, 12. sınıf öğrencileri ve Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) hazırlanan 8. sınıf öğrencilerine ücretsiz online deneme sınavı olanağı sunuyor.

ONLİNE SINAV BAŞVURUSU NE ZAMANA KADAR YAPILABİLECEK?

Online deneme sınavlarına katılmak isteyenlerin Bizİzmir dijital platformlarından başvuru yapması gerekiyor. Bizİzmir mobil uygulamalarının ya da www.bizizmir.com web sitesinin ana sayfasındaki “DUY” butonuna tıklayarak açılan sayfada Online Deneme Sınavı kutusuna ulaşılıyor. Önkayıt için bu kutuya tıklamak ve açılan formun 26 Mayıs 2020 saat 23.59’a kadar doldurmak gerekiyor. Başvuru da İzmir il ya da ilçelerinde ikamet etme şartı aranıyor. Proje İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Müdürlüğü tarafından yürütülüyor.

ONLİNE DENEME SINAVI NE ZAMAN?

Kayıt yaptıran öğrencilere girecekleri sınav ile ilgili sınav kodu mesajla gönderilecek. LGS adayları 30 Mayıs ve 6 Haziran’da 09.00-21.00 arası istenilen herhangi bir saatte sınava girebilecek. 12. sınıflar ve mezunlar, 31 Mayıs ve 7 Haziran’da 09.00-21.00 arası istenilen herhangi bir saatte Temel Yeterlilik Sınavı’na (TYT) girebilecek. LGS için sınav süresi 190, TYT için ise 165 dakika olacak. Sınavda ÖSYM ve MEB’in puan hesaplama yöntemleri kullanılacak.





İzmir Büyükşehir Belediyesi, liseli gençlerin kişisel gelişimine katkı sunmak için Birlikte Kolaylaştıralım Hayatı projesi kapsamında 2017’den bu yana merkez dışındaki 21 ilçede ve merkez ilçelerde 4 bin öğrenciye ulaşmıştı. Gelecekleriyle ilgili öğrencilerin olumlu düşünmelerini, hedef ve amaç oluşturmalarını, kişisel farkındalıklarını geliştirmelerini sağlayan projede aynı zamanda dijital şiddet, sosyal medya okur yazarlığı ve teknolojinin mesleklere etkisi gibi konularda eğitimler verilmiş ve üniversitelere teknik geziler düzenlenmişti. Yine proje kapsamında öğrencilerin yaşadığı sınav baskısı hakkında uzmanlardan destek almaları sağlanmıştı.

(AÇ-CA)