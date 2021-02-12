İzmir Çeşme'de hortum felaketi! Zararın boyutu sabah saatlerinde ortaya çıktı

Dün akşam saatlerinde başlayıp gece boyunca süren İzmir'in Çeşme ilçesindeki hortum felaketinin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı. Yaşanan hortumun ardından maddi hasar durumu yapılan incelemelerde oldukça fazla olurken o zarar görüntüleri de kameralara anbean böyle yansıdı.