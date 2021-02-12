  1. WEB TV
  2. GÜNDEM
  3. İzmir Çeşme'de hortum felaketi! Zararın boyutu sabah saatlerinde ortaya çıktı

İzmir Çeşme'de hortum felaketi! Zararın boyutu sabah saatlerinde ortaya çıktı

Dün akşam saatlerinde başlayıp gece boyunca süren İzmir'in Çeşme ilçesindeki hortum felaketinin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı. Yaşanan hortumun ardından maddi hasar durumu yapılan incelemelerde oldukça fazla olurken o zarar görüntüleri de kameralara anbean böyle yansıdı.

Yasak Elma 98. Bölüm fragmanı yayınlandı! | Hasan Ali'ye gelin şoku!Yasak Elma 98. Bölüm fragmanı yayınlandı! | Hasan Ali'ye gelin şoku!

Mucize Doktor 50. bölüm fragmanı yayınlandı! | Ali kurtaramadıklarıyla yüzleşiyor!Mucize Doktor 50. bölüm fragmanı yayınlandı! | Ali kurtaramadıklarıyla yüzleşiyor!

İbo Show 13. bölüm fragmanı yayınlandı! İbo Show efsane kadrosuyla geceye renk katacakİbo Show 13. bölüm fragmanı yayınlandı! İbo Show efsane kadrosuyla geceye renk katacak

12 Şubat Hava Durumu | Kar yağışı başladı!12 Şubat Hava Durumu | Kar yağışı başladı!

 

12 Şubat 2021 Cuma 09:52
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Süpermarkette korkunç patlama! Bina paramparça oldu
Süpermarkette korkunç patlama! Bina paramparça oldu
İzmir Çeşme'de hortum felaketi! Zararın boyutu sabah saatlerinde ortaya çıktı
İzmir Çeşme'de hortum felaketi! Zararın boyutu sabah saatlerinde ortaya çıktı
12 Şubat Hava Durumu | Kar yağışı başladı!
12 Şubat Hava Durumu | Kar yağışı başladı!
Sevgililer Günü mesajları 2021 | 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları 2021
Sevgililer Günü mesajları 2021 | 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları 2021
Esenyurt'ta dehşet anları! Bir binanın 6. katından kendini aşağı bıraktı
Esenyurt'ta dehşet anları! Bir binanın 6. katından kendini aşağı bıraktı
Gördüğü halüsinasyon arkadaşını canından etti!
Gördüğü halüsinasyon arkadaşını canından etti!
Ölen ikiz bebeklerini defnedecekken oyuncak bebeklerle karşılaştı!
Ölen ikiz bebeklerini defnedecekken oyuncak bebeklerle karşılaştı!
Kedi filtresi kullanan avukat sosyal medyada izlenme rekoru kırdı!
Kedi filtresi kullanan avukat sosyal medyada izlenme rekoru kırdı!
E-5 üst geçitte korkutan intihar girişimi!
E-5 üst geçitte korkutan intihar girişimi!
Kendisine küfreden çocukluk arkadaşını bıçakla delik deşik etti!
Kendisine küfreden çocukluk arkadaşını bıçakla delik deşik etti!