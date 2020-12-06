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İzmir Çeşme'de korkutan deprem!

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre İzmir'in Çeşme ilçesinde saat 05.50'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İzmir Çeşme'de korkutan deprem!

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden son gelen bilgilere göre İzmir'in Çeşme ilçesinde derinliği 7.13 km olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem ilçedeki vatandaşları korkuturken çevre illerde de hissedildi.

AYRINTILAR GELECEK...

 

 

 

 

 

 

 

Okan Gül
Video Editörü


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