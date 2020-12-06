İzmir Çeşme'de korkutan deprem!

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden son gelen bilgilere göre İzmir'in Çeşme ilçesinde derinliği 7.13 km olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem ilçedeki vatandaşları korkuturken çevre illerde de hissedildi.

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