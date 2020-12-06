İzmir Çeşme'de korkutan deprem!
AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre İzmir'in Çeşme ilçesinde saat 05.50'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden son gelen bilgilere göre İzmir'in Çeşme ilçesinde derinliği 7.13 km olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem ilçedeki vatandaşları korkuturken çevre illerde de hissedildi.
AYRINTILAR GELECEK...
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 6, 2020
Büyüklük : 3.9 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 41.20 km. Çesme (Izmir)
Tarih-Saat : 06.12.2020, 05:50:39 TSİ
Enlem : 37.9218 N
Boylam : 26.0563 E
Derinlik : 7.13 km
Detay : https://t.co/zkJaQSNI1N@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
#DEPREM Revize— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) December 6, 2020
EGE DENIZI https://t.co/6bPgY3hu1Q
06.12.2020, 05:50:39 TSİ
Büyüklük: 3.9,
Derinlik: 8.8 km#Kandilli