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  3. İzmir Çeşme'de otluk alanda korkutan yangın!

İzmir Çeşme'de otluk alanda korkutan yangın!

İzmir'in Çeşme ilçesinde Ildır bölgesindeki makilik ve otluk alanda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına 13 helikopter, 2 uçak 56 arazöz ile müdahale ediliyor.

İzmir'in Çeşme ilçesinde gece saatlerinde otluk alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sabah saatlerinde de devam ediyor. Ekipleri tarafından kontrol altına alınmaya çalışılan yangının yerleşim yerlerini tehdit etmediği bildirildi.

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14 Ağustos 2020 Cuma 08:53
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