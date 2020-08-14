İzmir Çeşme'de otluk alanda korkutan yangın!

İzmir'in Çeşme ilçesinde Ildır bölgesindeki makilik ve otluk alanda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına 13 helikopter, 2 uçak 56 arazöz ile müdahale ediliyor.