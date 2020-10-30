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İzmir de deprem nedeniyle 4 maç ertelendi

TFF 1. Lig'de oynanacak maçlar İzmir meydana gelen deprem nedeniyle 4 maç birden ertelendi.

İzmir de deprem nedeniyle 4 maç ertelendi

İzmir'deki deprem nedeniyle 4 maç ertelendi. Süper Lig'de Göztepe – Aytemiz Alanyaspor, TFF 1. Lig'de Menemenspor - Ankaraspor, Altınordu-Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Misli.com 3. Lig'deki Bergama Belediyespor - Kozan Spor FK müsabakaları ileri bir tarihte yapılacak.



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