İzmir deprem okullar tatil mi 2022? Okul var mı?

İzmir'in Buca ilçesinde saat 03.29'da yerin 14.7 km altında 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası vatandaşlar panikle dışarı çıktı, bazıları geceyi sokakta geçirdi. Depremin ardından bölgeye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir caminin minaresinin yıkıldığını 3 kişinin ise panikle yüksekten düşerek yaralandığını, bir yaralının durumunun ciddi olduğunu bildirdi. Deprem sonrası da okulların durumu merak konusu oldu. Peki İzmir deprem okullar tatil mi 2022?

İZMİR DEPREM OKULLAR TATİL Mİ 2022? OKUL VAR MI?

İzmir'de meydana gelen 4.9 şiddetindeki deprem sonrası okulların tatil edilip edilmediğine ilişkin bir açıklama yapılmadı. Okulların her zaman olduğu gibi faaliyetlerine devam edeceğini söyleyebiliriz. Bir açıklama olursa haberimize eklenecektir.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu deprem sonrası açıklamalarda bulundu. Depremde can kaybı olmadığını aktaran Soylu, "Hastanelere 31 vatandaşımız panik sebebiyle başvurdular. Üçü şu anda tedavi altındalar. Birisi yoğun bakımda." dedi.

İzmir'deki yapı stokuna işaret eden Soylu, "Bu yapı stokunun bir an önce değişmesi lazım. Çünkü Allah muhafaza eğer böyle bir yapı stokunda İzmir'de beklenen bir depremle karşılaşırsak anlaşılıyor ki daha sıkıntılı bir süreçle karşı karşıya kalabiliriz. 4,9 deprem hasar ölçüsünü değerlendirdik ama tabii 6'lık, 7'lik, 6,9'luk, 7,9'luk bir depremde bize daha büyük bir içimizi acıtacak ve ülkemizi üzecek sorunlar ve maliyetler oluşturabilir. O açıdan burada yapı stokunu gördükten sonra, bir kez daha oturup İzmir hakkında hep beraber bir değerlendirme yapmak gerektiği kanaatindeyiz." ifadelerini kullandı.

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İzmirlilere geçmiş olsun mesajını ileten Soylu, "Yaklaşık 20 kadar binada çatlak var, birtakım hasarlar konulu ihbarlar söz konusu. Çevre ve Şehircilik ekipleri de bu konuda tespite başladılar." diye konuştu.