Ege denizi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem özellikle İzmir ve ilçelerinde büyük felaketlere yol açtı. Depremde şimdiye kadar 25 kişi ölürken, 831 kişi yaralandı. Artçıların hala devam ettiği bölgede 100 kişi de kurtarıldı.

"DİN YOK İMAN YOK, NAMAZ YOK"

Sosyal medya üzerinde depremle ilgili olarak binlerce paylaşımda bulunulurken, bir vatandaşın açıklamaları gündeme geldi. Çektiği video ile kendince depremi yorumlamaya çalışan şahıs, "Biraz oranın halkının kendine gelmesi lazım. Din yok, iman yok, namaz yok. Bu felaketi biraz da kendileri istemiş gibi oldu" dedi.

İNCE, SESSİZ KALMADI

Şahıs videonun devamında ise "Türkler sağ olsun, Müslümanlar sağ olsun. Öbürlerine de ne olursa olsun fark etmez" ifadelerini kullandı.

Bu paylaşım sosyal medyada herkesin tepkisini çekerken, konuyla ilgili olarak harekete geçen polis şahsı yakaladı. Açıklamada bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, "Türk polisi yakalar ve yakaladı" ifadelerini kullandı.