İzmir depremi ne zaman oldu 2021? İzmir depremi nerede, saat kaçta, kaç büyüklüğünde oldu? Kaç saniye sürdü?

Deprem gerçeğini 2020 Şubat ayında Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremle yaşayan Türkiye, bu kez de İzmir'de meydana gelen depremle sarsılmıştı. 30 Ekim 2020 Cuma günü sat 14.51'de Ege Denizi açıklarında Seferihisar ilçesine 23 km uzaklıkta meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremde 117 kişi hayatını kaybetti, 1034 kişi ise yaralandı. Acıları ilk günkü gibi taze olan depremin yıl dönümünde vatandaşlar İzmir depremi ne zaman oldu? İzmir depremi nerede, saat kaçta, kaç büyüklüğünde oldu? İzmir depremi kaç saniye sürdü? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte detaylar...

İZMİR DEPREMİ NE ZAMAN OLDU 2021 ?

İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen deprem 30 Ekim 2020 Cuma günü meydana geldi.

İZMİR DEPREMİ NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE OLDU?

İzmir'in Seferihisar ilçesinde saat 14.51'de AFAD verilerine göre 6,9 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından 5 bin 764 artçı deprem kaydedildi.

İZMİR DEPREMİ KAÇ SANİYE SÜRDÜ?

Seferihisar ilçesinde tsunami oluşturan ve İstanbul'da da hissedilen İzmir depremi yaklaşık olarak16 saniye sürmüştür. Özellikle Bayraklı ilçesini vuran depremde 117 kişi yaşamını yitirdi, 1034 kişi yaralandı.

İZMİR DEPREMİ ÖLENLERİN İSİMLERİ | 30 EKİM 2020 İZMİR DEPREMİ HAYATINI KAYBEDENLER

Geçtiğimiz sene 30 Ekim'de meydana gelen İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarındaki deprem sonrasında birçok yaşam alanı yıkıldı. AFAD, depremde vefat edenlerin sayısını açıkladı. 6,9 büyüklüğündeki depremde 117 kişi yaşamını yitirdi.

Emrah Apartmanı

Rabia Uzun, Abdülkerim Uzun, Hasena Ergüder , Elif İnan, Özkan Nayman, Fatma Nihal Nayman ,Şahide Kozalı, Dilcan Uzun, Halil Aşkın, Nevin Aşkın, Çağrı Bayat, Elif Lina Bayat, Zeynep Mina Bayat, İpek Şirin, Alp Cengiz, Sadık Keleş, Barlas Dal, Hüsnü Kırabalı, Halil Haktanır, Nebahat Çelik Haktanır, Fikret Köken, Asiye Öztürk, Kenan Öztürk, Uğur Öztürk, Tevhide Akkuş.

Doğanbey Apartmanı

Kamil Baştoklu , Türkan Baştoklu.

Doğanlar Apartmanı

Belkıs Onat, Çiğdem Onat Gümüşel, Rüzgar Gümüşel, Umut Perinçek, Aysel Okan, Mert Küçükyumuk, Eda Küçükyumuk, Ateş Küçükyumuk, Ferhat Duman, Ali Kavaklı, Nebahat Kavaklı ,Ali Çağın Kaygusuz, Seda Dinçer.

Yılmaz Erbek Apartmanı

Nebiye Tekin, Melek Beykız Okat, Fadime Ateş, Onur Karakoç, Serhat Er, Halim Sarı, Ali Fatin Ülger, Şükran Erbek , Ali Bildirici, Ramazan Ateş, Gökhan Üge.

Yağcıoğlu Apartmanı

Özlem Yağcı, Özlem Küçük, Kader Aksöğüt, Mukadder Sesver, Dilek Sesver, Ayşe Tanış, Hüseyin Tanış, Çınar Eren.

Barış Sitesi

Halil Berk Öztürk, Çınar Ege Ünlü, Ünal Eren, Ayşe Özbek, Arda Baran Demir, Doğan Sert, Aslı Küçükkaya, Ayşe ...

İZMİR DEPREMİ HAKKINDA

İzmir'in tüm ilçelerini ve çevre illeri sarsan deprem, hafızalara yıkılmış binalar, enkazın altından saatler sonra kurtarılan Ayda, Elif, İnci gibi umudun simgesi haline gelen çocuklarla kazındı.

Depremin ardından hayatta kalanların umudunu ve yitirilenlerin acısını paylaşmak için Türkiye'nin her yerinden yardıma koşan gönüllüler, sivil toplum kuruluşları ve resmi kurum görevlilerinin canla başla çalışması da unutulmadı.

İzmir'de tarifsiz acıların yaşandığı deprem bölgesi, enkaz yığınına dönen binaların altında kalan çocukların yaşam mücadelesine de tanıklık etti. Arama kurtarma ekiplerinin depremin hemen ardından yıkılan binaların enkazında geceli gündüzlü gerçekleştirdiği özverili çalışmayla 3 yaşlarındaki Ayda Gezgin ve Elif Perinçek, 14 yaşındaki İdil Şirin, 16 yaşındaki İnci Okan ve 15 yaşındaki Günay Özışık, depremden saatler sonra beton blokların arasından gün ışığına çıkarıldı.

İZMİR DEPREMİNİN MUCİZELERİ

Ayda Gezgin

Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91 saat sonra çıkarılan Ayda Gezgin'e ise doktorlar daha beton blokların arasında kurtarılması beklerken müdahalede bulundu. Alkışlar ve gözyaşlarıyla enkazdan alınan minik Ayda, Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesinin Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi altına alındı. Ayda'nın enkazdan çıkarılırken çağırdığı annesi Fidan Gezgin ise depremde hayatını kaybetti.

Elif Perinçek

Enkaz yığınına dönen Doğanlar Apartmanı'ndan depremden 65 saat sonra çıkarılan Elif Perinçek, hem kurtarma ekiplerinin hem de tüm Türkiye'nin umudunu yeniden tazeledi. Arama kurtarma ekiplerinin tozlar içinde bulduğu ve küçük bir göz hareketinden yaşadığını anladığı Elif, yeniden ışığa kavuştuğunda kurtarıcılarının parmaklarına küçük elleriyle sıkı sıkı sarıldı.

Günay Özışık

. Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 10 saat sonra çıkarılan 15 yaşındaki Günay Özışık ise kurtarılmayı beklerken çektiği cep telefonu görüntüleri ve yaşama azmi ile gündeme geldi.

İdil Şirin

Emrah Apartmanı'nın enkazından 58 saat sonra 14 yaşındaki İdil Şirin'in kurtarılmasıyla da büyük sevinç yaşandı. Rıza Bey Apartmanı'nın yığınları altından 17 saat sonra çıkarılan 16 yaşındaki İnci Okan, yaşama tutunanlar arasındaki yerini aldı.

İnci Okan

Rıza Bey Apartmanı'nın enkazı altında kalan İnci Okan, 17 saat sonra Sağlık Bakanlığı UMKE görevlisi Edanur Doğan tarafından kurtarıldı.

TÜRKİYE, İZMİR'E ŞİFA OLABİLMEK İÇİN DÖRT ELLE SARILDI

Türkiye, İzmir'de yaşanan depremin ardından yaraların hızla sarılması için seferber oldu. Devletin bölgede yürüttüğü yoğun çalışmaların yanı sıra depremzedeler için ülkenin dört bir yanından yapılan yardımlar İzmir'e ulaştırıldı.

Deprem sonrasında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) koordinasyonunda, arama kurtarma faaliyetlerinden binalardaki hasar tespit çalışmalarına, depremzedelerin acil ihtiyaçlarının giderilmesinden psikososyal desteğe uzanan uygulamalar hızla devreye alındı.

Ulusal, il ve ilçe düzeyinde hangi çalışmaların yürütüleceği, hangi kurumların ne gibi görevleri üstleneceğinin tek tek belirlendiği Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ışığında bakanlıklar ve ilgili kuruluşların tamamı, depremin ilk dakikalarından itibaren vatandaşların yardımına koştu.

AFAD, AKUT, Jandarma Arama ve Kurtarma timleri, sivil toplum kuruluşları ve belediyelerden ekiplerin yer aldığı 7 binin üzerinde görevli, gece gündüz enkaz altındaki vatandaşları kurtarmak için adeta zamanla yarıştı.

Türk Kızılay tarafından acil barınma ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla geçici barınma merkezleri oluşturuldu ve hemen sıcak yemek dağıtımına başlandı.

BARINMA MERKEZLERİ KURULDU

AFAD verilerine göre, depremzedelerin geçici barınma ihtiyacının karşılanması için 3 bin 20 çadır kuruldu. AFAD koordinasyonunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Karayolları ve Devlet Su İşleri ekiplerinin katılımıyla Bayraklı'daki Haydar Aliyev Caddesi'nde kurulumuna başlanan 493 konteynerlik yaşam alanı, 26 Kasım'da hizmete girdi.

Konteyner kentin bir sokağına Rıza Bey Apartmanı enkazından 91 saat sonra kurtarılan Ayda'nın, bir sokağına da Doğanlar Apartmanı enkazından 65 sonra çıkarılan Elif'in isimleri verildi.

İNŞAAT PROJELERİ BAŞLATILDI

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce kent genelinde 930 personel tarafından 215 bin binada gerçekleştirilen hasar tespit çalışması hızlıca tamamlandı.

İzmir'de 679 bina üzerindeki 3 bin 828 bağımsız bölüm ağır hasarlı, 789 binadaki 9 bin 117 bağımsız bölüm ise orta hasarlı olarak tespit edildi.

Bayraklı ilçesindeki 7 alanda, aralarında depremde yıkılan binaların da bulunduğu yerler için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapım ihalesi gerçekleştirildi.

İzmir'de 22 Şubat'ta düzenlenen törenle 7 proje bölgesinde 1444 konut ile 208 dükkanın ve Bayraklı Şehir Hastanesinin yanında bulunan rezerv alanındaki proje bölgesinin ilk etabı olan 397 konutun temeli atıldı.

Bayraklı Şehir Hastanesi yanındaki 375 hektarlık rezerv alanda ilk etapta zemin artı dört ve zemin artı beş kat olmak üzere yapımına başlanan 34 blokun kaba inşaatı tamamlandı.

Rezerv alana TOKİ tarafından 8 bin 100 konutun inşa edilmesi planlanırken, yapılan ihalelerle 8 etapta 3 bin 640 konutun yapımı devam ediyor.

DEPREM FELAKETİ POLİSLERİN TELSİZ KONUŞMALARINA YANSIDI

Merkez üssü Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin üzerinden bir yıl geçti. Kentte özellikle Bayraklı ve Bornova ilçelerinde çok sayıda binanın yıkılması ve hasar görmesine neden olan depremde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de önemli görev aldı.

Enkaz alanlarına ilk ulaşan ekipler de yine emniyet personeli oldu.

Gerekli bilgilendirmeleri haber merkezi ile paylaşan polisler, arama kurtarma, sağlık ve diğer ekiplerin enkaz bölgelerine gelmesi için büyük çaba harcadı.

Sarsıntıdan hemen sonra polislerin telsiz konuşmaları da kentin yaşadığı felaketi bir kez daha hafızalara kazıdı.

Polis haber merkezinin deprem anından itibaren ekiplerle konuşmaları telsize şöyle yansıdı:

Haber merkezi - "Merkezden ekip ve istasyonlarımıza ilimizde güçlü bir deprem hissedildi. Tüm ekip ve istasyonlarımız bölgelerinde herhangi bir olumsuzluk olması durumunda merkeze bilgi versin."

73322 kodlu ekip - "Kızılay Kan Merkezi yanındaki bir bina yan yatmış durumdu. Biz olay yerindeyiz."

Haber merkezi - "Güvenlik önlemini geniş alın."

Haber merkezi - "Merkezden ekip ve istasyonlarımızın tamamına, meydana gelen bu sarsıntı, deprem nedeniyle öncelikle sakinlik. Arkadaşlar sakin olacağız. Tüm ekiplerimiz kendi bölgelerinde, ilçelerinde bulundukları güzergahlarda öncelikle kamu, kurum ve kuruluşları başta olmak üzere bölgelerini kontrol edip olumsuzlukları haber merkezine aktaracaklar. Bu konuda herhangi bir aksaklığa meydan vermeyelim. Öncelik sakinlik. Kendi can güvenliğimiz başta olmak üzere kontrollerimize devam edelim. Aksaklıkları merkeze aktaralım ben not alıyorum."

73312 kodlu ekip - "Kızılay Kan Merkezinin oradaki diğer apartman komple, tamamen çöktü."

Haber merkezi - "Tamam yer bilgisini aldım. Öncelikle kendi can güvenliğinizi alın. Ben 187'ye bilgi aktarıyorum."

Dönemin Bayraklı İlçe Emniyet Müdürü Tolga Özel - "Merkez Kızılay Kan Merkezinin yanındaki bina için itfaiye ekibi acil gelmesi lazım. Vatandaş durdukça panik yapıyor. Ayrıca kan merkezinin arkasındaki bir bina komple çöktü."

Tolga Özel - "Merkez Kızılay kan bankasının 2 arka sokağında bir bina daha komple çöktü. İçerisinde vatandaşlar var. Dışarıda kalan vatandaşlarla açmaya çalışıyoruz."

Haber merkezi - "Anlaşıldığı efendim ivedi bir şekilde 110, AFAD, 112 hepsine bilgi aktarıyoruz."

Dönemin Bornova İlçe Emniyet Müdürü Gülden Türkal - "Merkez bu 240/2 sokağa ivedi itfaiye gelmesi lazım. İçeride vatandaş ve çocuklar var. Apartman yıkılmak üzere."

73341 kodlu ekip - "Haydar Aliyev Caddesi 286 Sokak kavşağında 1 bina yıkıldı. Bina komple çöktü bilginiz olsun. Buraya acil itfaiye yönlendirmemiz gerekiyor."

Bölge Gündem Haber olarak, deprem hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Umarım ki bir daha böyle bir acı yaşamayız...