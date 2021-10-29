İzmir depremi ölenlerin isimleri | 30 Ekim 2020 İzmir depremi hayatını kaybedenler

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim 2020'de saat 14.52’de meydana gelen 6,9 şiddetindeki depremin ardından bir yıl geçti. Yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmalarının günlerce sürdüğü depremde kimlerin öldüğü merak ediliyor. Depremin birinci yıldönümünde biz de haberimizde İzmir depremi ölenlerin isimlerine yer verdik. İşte 30 Ekim 2020 İzmir depremi hayatını kaybedenler...

İZMİR DEPREMİ ÖLENLERİN İSİMLERİ | 30 EKİM 2020 İZMİR DEPREMİ HAYATINI KAYBEDENLER

Geçtiğimiz sene 30 Ekim'de meydana gelen İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarındaki deprem sonrasında birçok yaşam alanı yıkıldı. AFAD, depremde vefat edenlerin sayısını açıkladı. 6,9 büyüklüğündeki depremde 117 kişi yaşamını yitirdi.

İşte o isimler:

Hüsnü Kırabalı, Kenan Yeşiloğlu, Rabia Uzun, Hayati Uzun, Nazmiye Doğrayan, Burcu Yüksel, Dila Yüksel, Ege Ilgaz Yüksel, Umut Perinçek, Buse Demir, Birgül Pandal, Fatma Erçetin, Fatma Öztemel Öztürk, Hasena Argüder, Elif İnan, Ünal Eren ve torunu Çınar, Avukatlar Birgül Pandal, Murat Ferda Duman ve Ekrem Özgür Duman ve Sığacık’ta suya kapılan Fatma Erçetin, Deniz Yücel ve Nilay Yücel’in çocukları Lena (4), Diren (3), Feda (10) ve Vera (6) ile babaanneleri Arefe Yücel’in (60), Fidan Gezgin, Seda Dinçer.

ENKAZDAN ÇIKARILANLAR

– Halim Sarı (62) / Yılmaz Erbek Apartmanı

– Fadime Tolu (53) / Yılmaz Erbek Apartmanı

– Buse Hasdemir/ Rıza Bey Apartmanı

– İnci Okan (16) / Rıza Bey Apartmanı

– Ahmet Çitim (70) / Rıza Bey Apartmanı

– Gizem İleri / Rıza Bey Apartmanı

– Günay Özışık (15) / Doğanlar Apartmanı

– Seher Dereli Perinçek / Doğanlar Apartmanı

– Ezel Perinçek (10) / Doğanlar Apartmanı

– Elzem Perinçek (10) / Doğanlar Apartmanı

– Elif Perinçek (3) / Doğanlar Apartmanı

– İdil Şirin (14) / Emrah Apartmanı

– Emine Eren (62) / Barış Sitesi

– Ayda Gezgin(4)