İzmir depremi soruşturmasında 9 şüpheliden 7'si tutuklandı!

30 Ekim Cuma günü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremde Bayraklı ilçesinde yıkılan binalarla ilgili adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 7'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BİNALARI DÖNEMİN MEVZUATINA UYGUN YAPTIKLARINI İLERİSÜRDÜLER

İzmir Seferihisar merkezli depreme ilişkin Bayraklı'daki yıkılan binalarla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ş.A, O.A, E.İ, R.Y, M.Y, N.B, T.A, Ç.D. ile H.H.Ö'nün işlemleri tamamlandı.

9 zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürüldü. Şüpheliler ilk ifadelerinde, binaları dönemin mevzuatına uygun yaptıklarını ileri sürdü.

MÜTEAHHİDDEN "PES" DEDİRTEN YANIT

Basın mensuplarının "Bir şey söyleyecek misiniz?" sorusu üzerine, Yağcıoğlu Apartmanı müteahhidi Ş.A. adliyeye götürüldüğü sırada "Ne söyleyeyim? Kolonlar kaydırılmış." dedi.

Şüpheliler, savcılıktaki ifade verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerden Ş.A, O.A, M.Y, N.B, T.A, Ç.D. ile H.H.Ö tutuklandı. Zanlılardan R.Y ve E.İ ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DEPREMDEN YARALI KURTULAN MÜTEAHHİT YOĞUM BAKIMDA

Öte yandan Emrah Apartmanı'na ilişkin hakkında gözaltı kararı bulunan müteahhit M.B.U'nun depremden yaralı kurtulduğu ve halen yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

Gelini ile torunlarını depremde yitirdiği belirtilen M.B.U'nun babası H.U'nun da bu durumunun göz önüne alındığı ve savcılık kararıyla yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldığı kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Depremde yıkılan ve ağır hasarlı olan binaları yapanlar hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Soruşturma kapsamında, 2 Kasım'da Yağcıoğlu Apartmanı müteahhidi Ş.A ile fenni mesul O.A, Cumhuriyet Sitesi B ve C blokların fenni mesulü E.İ, Yılmaz Erbek Apartmanı'ndaki market sahibi R.Y, market yapı sahibi M.Y. ile Yılmaz Erbek Apartmanı fenni mesulü N.B, Emrah Apartmanı fenni mesulü T.A, Doğanlar Apartmanı müteahhidi Ç.D. ile Rıza Bey Apartmanı müteahhidi H.H.Ö. gözaltına alınmıştı.

Gözaltı kararı verilen 2 şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatılmıştı.