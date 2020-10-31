İzmir depreminden etkilenen gökdelende 1 inşaat işçisi can verdi!

İzmir'de yaşanan 6,6'lık depremin ardından Bayraklı ilçesindeki Biva Tower gökdelenin inşaatı yaşanan sarsıntıdan ekilendi. Kopan çelik parçalarının araçlarının üzerine düştüğü anlarda inşaatta çalışan bir işçide düşerek yaşamını yitirdi.

Mansuroğlu Mahallesi, 286. Sokak ile İslam Kerimov Caddesi'nin kesiştiği noktada bulunan 151 metre yüksekliğindeki Biva Tower’ın 21’inci katında çalışan bir inşaat işçisi yaşamını yitirirken, kopan çelik parçaları araçların üzerine düştü.



TRAFİK KAPATILDI

Avrupa’nın en yüksek yapısal çelik binası olarak lanse edilen Biva Tower projesinin çevresi güvenlik nedeniyle yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Gökdelenin hemen yanındaki, deprem toplanma alanı da erişimi engellenen bölgenin içinde kaldı.

Biva Tower, 2 bin 522 metrekare arazi üzerinde yükseliyor. İlk 2 katı ticari alan, 4 katı otopark ve 2 katı da sosyal tesis olacak kulede 25 rezidans katı bulunacaktı.