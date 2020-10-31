İzmir depreminin ardından "felaketi kendileri istedi" demişti! O kişi gözaltına alındı

İzmir'de yaşanan 6,6'lık depremin ardından sosyal medyada yaptığı "Din yok, iman yok, namaz yok. Felaketi biraz da kendileri istedi" yorumuyla yaptığı paylaşımda bütün tepkileri üstüne çeken kişi, polislerin çalışmaları sonucu yakalandı. İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ise bu haberi yaptığı paylaşımla duyurdu.