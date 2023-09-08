İzmir derbisinin faturası belli oldu

Altay ile Göztepe arasında oynanan İzmir derbisi sonrası Profesyonel Disiplin Kurulu (PFDK), Göztepeli Atınç Nukan'a ve Altaylı Murat Uluç'a gördükleri kırmızı kartlardan dolayı 1'er maç men cezası verdi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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İzmir derbisinin faturası belli oldu

Altay ile Göztepe arasında oynanan İzmir derbisi sonrası Profesyonel Disiplin Kurulu (PFDK), Göztepeli Atınç Nukan'a ve Altaylı Murat Uluç'a gördükleri kırmızı kartlardan dolayı 1'er maç men cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Altay ile Göztepe arasında oynanan İzmir derbisinde yaşanan olaylardan dolayı iki ekibe de ceza verildi. Ev sahibi Altay'a saha olayları nedeniyle 56 bin TL, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketler nedeniyle 15 bin 750 TL para cezası verildi. Siyah-beyazlılarda kaleci antrenörü Recep Öztürk ve santrfor Murat Uluç gördükleri kırmızı kart ve sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 1'er müsabakadan men ve 19 bin 500'er TL para cezası aldı. Konuk ekip Göztepe'de ise son saniyede attığı galibiyet golü sonrası Altay yedek kulübesiyle diyaloğa girip kırmızı kart gören Atınç Nukan'a 1 maçlık cezanın yanı sıra 19 bin 500 TL para cezası verilirken antrenör Süha Özen'e de 1 maç men ve 19 bin 500 TL'lik para cezası verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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