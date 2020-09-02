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  3. İzmir Devlet Tiyatrosu Kovid-19 önlemleriyle perdelerini açtı

İzmir Devlet Tiyatrosu Kovid-19 önlemleriyle perdelerini açtı

İZMİR (AA) - İzmir Devlet Tiyatrosu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri altındaki sezon açılışını "İki Bekar" adlı oyun ile Konak Sahnesi'nde yaptı.Sam Bobrick'in kaleminden kadın erkek ilişkisini anlatan oyun, Metin Sadık Yağcı'nın yönetmenliğinde seyirciyle buluştu.Dekoru Emre...

İzmir Devlet Tiyatrosu Kovid-19 önlemleriyle perdelerini açtı

İZMİR (AA) - İzmir Devlet Tiyatrosu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri altındaki sezon açılışını "İki Bekar" adlı oyun ile Konak Sahnesi'nde yaptı.

Sam Bobrick'in kaleminden kadın erkek ilişkisini anlatan oyun, Metin Sadık Yağcı'nın yönetmenliğinde seyirciyle buluştu.

Dekoru Emre Satı, kostümleri Ebru Çulpan ve ışık tasarımı Kemal Gürgün'e ait oyunda Burcu Aksakal, Serkan Kunter, Fatma Konu, Deniz Burak Mersinli sahne aldı.

İki Bekar'ın prömiyeri için salon, Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde yüzde 50 kapasite ile izleyiciye açıldı.

Salonlara girişte el dezenfektanları yer aldı, izleyiciler oyunu maske ile izledi.

İzmir Devlet Tiyatrosu Müdürü Levent Ulukut, AA muhabirine yeniden seyirciyle buluşabildikleri için heyecanlı olduklarını ifade etti.

Uzun süredir bu oyun için hazırlandıklarını dile getiren Ulukut, "Seyircimizi çok özlemişiz, seyirci de bizi çok özlemiş. Yarı salon oynuyoruz, birer koltuk boş bıraktık, ayrıca koltuklara kılıflar yaptırdık. Tedbirlere riayet ediyoruz. Çok mutluyuz. Bu coşku devam edecek ama bütün temennimiz salgının biran önce bitmesi. Şimdi haftada 3 gün oynayacağız ama biz her gün perdelerimizi açmak istiyoruz. Eylül ayında 4 yeni oyunla seyircimize merhaba diyeceğiz." şeklinde konuştu.






İzmir Devlet Tiyatrosu Kovid-19 önlemleriyle perdelerini açtı

İzmir Devlet Tiyatrosu Kovid-19 önlemleriyle perdelerini açtı

İzmir Devlet Tiyatrosu Kovid-19 önlemleriyle perdelerini açtı

İzmir Devlet Tiyatrosu Kovid-19 önlemleriyle perdelerini açtı

Kaynak: AA

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