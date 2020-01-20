İzmir Ekonomili profesörün ‘enerji’ projesine AB desteği

İzmir Ekonomi Üniversitesinden (İEÜ) Prof. Dr. Mehmet Efe Biresselioğlu'nun enerji üretiminde yenilenebilir kaynakların ve "düşük karbon" teknolojisinin kullanılmasını teşvik etmek amacıyla, 5 ülkeden akademisyenler ile birlikte geliştirdiği projeye, Avrupa Birliğinden (AB) destek geldi.

Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilerek özel bir fon ayrılan projede ortak yürütücü görevini üstlenen İzmir Ekonomi Üniversitesinden (İEÜ) Prof. Dr. Mehmet Efe Biresselioğlu, Avrupa'da enerji alanında bugüne kadar yapılan tüm projelere ilişkin verileri bir araya getirecek. Ardından da bilim insanlarının bu bilgilere internet üzerinden rahatlıkla ulaşabileceği bir platform oluşturulacak. Prof. Dr. Biresselioğlu, ülkelerin gelecekteki enerji politikalarının nasıl olması gerektiğine de ışık tutacak. İEÜ Sürdürülebilir Enerji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Efe Biresselioğlu, proje kapsamında Norveç, Avusturya, İtalya, Belçika ve Polonya'daki meslektaşlarıyla birlikte çalışacak. 6 farklı ülkede çalıştay düzenleyecek özel ekip, enerji alanında Avrupa ülkelerinde bugüne kadar yapılan çalışmaları titizlikle inceleyecek. Bilişim ve iletişim teknolojilerinden yararlanılacak projede, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik detaylar ve sağladığı avantajlara ilişkin bilgiler de yer alacak. Proje, ülkelerin çevreye duyarlı bir enerji politikası gerçekleştirmesine de zemin hazırlayacak. Projede, enerji alanında ne tarz çalışmaların yapıldığı, teknolojik olarak hangi imkanların kullanıldığı da detaylı olarak belirlenmiş olacak. Prof. Dr. Biresselioğlu'na çalışmalarında, araştırmacı olarak İEÜ Lojistik Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Muhittin Hakan Demir de destek verecek.

"Proje için özel fon kazanıldı"

Prof. Dr. Biresselioğlu, Avrupa Komisyonunun projeyi çok önemsediğini ve çalışmanın hayata geçmesi için rekabetin oldukça yüksek olduğu "Ufuk 2020" programı kapsamında özel bir fon kazanıldığını söyledi. Enerji alanındaki tüm verileri toplarken, sosyo-ekonomik ve çevresel özellikleri de göz önünde bulunduracaklarını vurgulayan Prof. Dr. Biresselioğlu, "Avrupa'da, enerji alanında pek çok çalışma var. Ancak bunların hepsi ayrı yerlerde ve parça parça. Ulaşılmak istendiğinde zorluk yaşanıyor. Enerji alanındaki çalışmalar, içinde bulunduğumuz çağda büyük önem taşıyor. Avrupa Komisyonunun desteğiyle yapacağımız proje kapsamında, enerji alanındaki çalışmalara herkesin düzenli ve kesintisiz erişim sağlayacağı bir platform kuracağız. Sayısal ve sözel verilere de yer vereceğiz. Bilim insanlarının, enerji alanında analitik değerlendirme yapması için onlara güçlü bir destek sağlamış olacağız. Böylesine önemli bir projede görev almak, elbette gurur verici. Çalışmaları en kısa sürede başlatacağız" dedi.

Kaynak: İHA