İzmir Foça'da orman yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladı!

Alınan bilgilere göre yangın Foça ilçesi Ilıpınar Mahallesi‘ndeki makilik alanda çıktı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

At çiftliği civarında başlayan yangının nedeni bilinmezken İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. 2 uçak ve 3 helikopterle havadan, 15 arazöz ve iş makineleri ile karadan yangına müdahale edildiği bildirildi.

Rüzgar, ekiplerin çalışmasını güçleştirdi. Ekipler, havadan ve karadan yoğun müdahalelerle yangını kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

(İHA- AA)