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  3. İzmir Foça'da orman yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladı!

İzmir Foça'da orman yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladı!

İzmir'in Foça ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Dumanlar gökyüzünü kaplarken itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları ise sürüyor.

Alınan bilgilere göre yangın Foça ilçesi Ilıpınar Mahallesi‘ndeki makilik alanda çıktı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

 At çiftliği civarında başlayan yangının nedeni bilinmezken İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. 2 uçak ve 3 helikopterle havadan, 15 arazöz ve iş makineleri ile karadan yangına müdahale edildiği bildirildi.

Rüzgar, ekiplerin çalışmasını güçleştirdi. Ekipler, havadan ve karadan yoğun müdahalelerle yangını kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

(İHA- AA)

 

İzmir Foça'da orman yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladı!İzmir Foça'da orman yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladı!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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