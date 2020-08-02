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İzmir Foça'da yolcu teknesi battı! Ölü ve yaralılar var

İzmir Foça'da yolcu teknesi battı. İlk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını bitirdi.

İzmir Foça'da yolcu teknesi battı! Ölü ve yaralılar var

İzmir'in Foça ilçesi açıklarında yolcu teknesi battı, ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi. Tekneden 1'i ağır olmak üzere 6 kişi sağ olarak kurtarıldı. Foça'daki bir iskeleden 9 kişiyle demir alan bir tekne, Atatürk Adası açıklarında rüzgarın etkisiyle alabora oldu.

İzmir Foça'da yolcu teknesi battı! Ölü ve yaralılar var

İzmir'in Foça ilçesine bağlı Atatürk Adası açıklarında yolcu teknesi battı. İlk belirlemelere göre 'Egem' isimli olduğu öğrenilen teknedeki 4 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır olmak üzere 6 kişi tekneden sağ olarak kurtarıldı. Durumu ağır olan şahsa, Foça Balıkçı Barınağında sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapılıyor.

Teknedekilere ilk müdahaleyi çevreden yetişen teknelerdeki vatandaşlar yaptı. Olayda ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti. Tekneden atlayarak suyun üzerinde kalan 4 kişi, Atatürk Adası'na çıkarıldı. Burada sağlık ekibinin yaralılara müdahalesinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz de bölgeye gitti. Batan teknede kayıp kişilerin olup olmadığı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından araştırılıyor.

Onur Çelik
Spor Editörü


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