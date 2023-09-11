İzmir Fuarı’nda Bayraklı Belediyesi projeleriyle dikkat çekti

İzmir Enternasyonal Fuarı'na katılan Bayraklı Belediyesi, modern standı ve projeleriyle dikkat çekti.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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İzmir Fuarı’nda Bayraklı Belediyesi projeleriyle dikkat çekti

İzmir Enternasyonal Fuarı'na katılan Bayraklı Belediyesi, modern standı ve projeleriyle dikkat çekti. İlçenin tarihine özgü Smyrna figürleriyle donatılan, kültür-sanat ve spor etkinliklerine ev sahipliği yapan stant, binlerce ziyaretçi ağırladı.

Türkiye'nin en köklü organizasyonu olma özelliği taşıyan İzmir Enternasyonal Fuarı, İzmir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 92'nci kez gerçekleşti. Smyrna Höyüğü'nde sergilenen sütunların figürleri ile zenginleştirilen Bayraklı Belediyesi standındaki gösteriler ve şovlar beğeni kazandı. Binlerce ziyaretçinin gezdiği fuarda Bayraklı standı, etkinlikleri ve projeleriyle bu yıl da farkını ortaya koydu. Doğançay Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin gıda ürünleri sergilendi. Proje ve çalışmaların tanıtıldığı stantta, Bayraklı Emek Dünyası Kadın Kooperatifi üyeleri de el emeği, göz nuru ürünlerini beğeniye sundu. Fuar kapsamında gerçekleştirilen kültür-sanat ve spor etkinlikleri ilgiyle izlendi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Bu yıl da İzmir Enternasyonal Fuarı'nda yerimizi alarak İzmir'in kalbi Bayraklı'nın, potansiyelini ve projelerimizi tanıttık. Binlerce ziyaretçinin uğradığı standımızda vatandaşlarımızı ağırlamanın mutluluğunu yaşadık. Fuar süresince bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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