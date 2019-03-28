İzmir gevreği sevdalısı köpek Daisy

İzmir Kemeraltı'nda gözlük tamircisi Necati Ertükel'in sevimli köpeği 10 yaşındaki Daisy, çevresinde İzmir gevreği (simit) sevdalısı olmasıyla ünlü. Her gün, bazen tek başına bazen de sahibiyle gevrekçiye giden Daisy, bu özelliği sebebiyle Kemeraltı Çarşı esnafının maskotu oldu.

İzmir Kemeraltı'nda 35 yıllık gözlük tamircisi Necati Ertükel (64), henüz bir aylıkken sahiplendiği köpeği Daisy'e gözü gibi bakıyor. 10 yaşındaki Daisy, sevimliliği nedeniyle çarşı esnafının da göz bebeği. Gün içerisinde sahibinin yanından ayrılarak dükkanlardan çeşitli yiyecekler alan sevimli köpeğin en sevdiği yemek ise İzmir gevreği. Her gün aynı gevrekçiye giderek kendisine gevrek verilmesini bekleyen Daisy, ağzına tutuşturulan yiyecekle tekrar dükkanın yolunu tutuyor. Çarşı esnafının yakından tanıdığı köpek, gevrek sevdası nedeniyle Kemerlatı'nın maskotu olmuş durumda.

"Vejetaryen gibi davranıyor"

Daisy ile baba-kız gibi olduklarını belirten iki erkek çocuğu sahibi Ertükel, "35 yıllık gözlük tamircisiyim. Daisy de hep benimle birlikte. Hem sekreterim, hem çırağım, hem de kızım oldu. Her sabah 15 dakika onunla konuşurum, sonra işe başlarız. Dışarı çıkar, gezer. Onu tanıyan çok kişi var. Bu aralar kilo almasının sebebi bu tanıdıklarının çok olması. Gevrekçiye, börekçiye, köfteciye gidip yemek yiyor. Gevreğe ise özel bir sevdası var. Bazen vejetaryen gibi davranıyor. Gevrek olunca akan sular duruyor" dedi.

"Gevrekçiye gidip Daisy'nin borcunu ödüyorum"

"Bazen gevrekçiye gidip hesabıma bile yazdırıyor" diye espri yapan Ertükel, "Gevrekçiye gidip "Daisy'nin ne kadar borcu var" diye soruyorum, sonra borçları ödüyorum. Onun sevdası bana yetiyor" diye konuştu. Eve götürmek istese de köpeğinin dükkanda kaldığını belirten Ertükel, "Yorulduğu için dükkanda kalmak istiyor. Sabah dükkana geldiğimde kendi gevreğini almış olur, beni bekler. Bazen de birlikte gider alırız" ifadelerini kullandı.

"Kenarda bekler, gevreğini almadan da gitmez"

10 ay boyunca her gün Daisy'e gevrek verdiğini belirten Muhittin Orhan ise şöyle konuştu: "Daisy her sabah gelir, gevreğini almadan gitmez. Günde 3-4 kez gelip alır. Burada onu tanımayan yok. Herkes onu çok seviyor. Gevreği sevmesi hoşuma gidiyor. Çoğu köpeğe veriyorum ama yemiyorlar. Ben burada 10 aydır çalışıyorum. Daisy ilk geldiğinde çok şaşırdım. Neden beklediğini arkadaşlara sordum. Gevrek almadan gitmediğini söylediler. Ben de vermeye başladım. Çok sevimli bir köpek. Hiçbir zaman müşteriyi rahatsız etmiyor. Sıraya girmez. Kenarda bekler, gevreğini almadan da gitmez."

Kaynak: İHA