İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İzmir'de bugün sabah saatlerinde başlayan kuvvetli yağış tüm şehri etkisi altına aldı. Çok sayıda ev sular altında kaldı. Haziran boyunca yağışların devam ettiği İzmir'de ilerleyen günlerde yağış olacak mı? sorusu da merak konusu oldu. Peki İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İzmir'de yağış bekleniyor mu? İşte 23 Haziran İzmir hava durumu raporu ve İzmir 15 günlük hava durumu raporu haberimizde...

İZMİR HAVA DURUMU | 23 HAZİRAN HAVA DURUMU RAPORU

Bölge geneli parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinde bölge genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: 2-3 derece azalacak.

RÜZGAR: Batı ve kuzeybatı zamanla güneybatı yönlerden orta kuvvette, kuvvetli yağış anında yer yer kuvvetli esecek.

UYARILAR

Bölge genelinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar,kıyı şeridinde hortum, eğimin yüksek olduğu yerlerde heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İZMİR 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

İZMİR'DE EVLERİ SU BASTI

İzmir'de kuvvetli yağış etkisini göstermeye başladı. İzmir'in Gaziemir ilçesinde bulunan pek çok evi su basarken, araçlar sular altında kaldı.

İzmir bugün akşam saatlerine kadar sağanak yağış altında kalacak. Akşam 06.00'dan sonra yağışların durması bekleniyor.





